哥斯大黎加難纏 瑞士2：2言和晉級16強

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-28 04:20 用LINE傳送

瑞士澤麥利（右）首開紀錄。美聯社 世界盃足球賽小組賽第三循環，瑞士兩度取得領先，但哥斯大黎加展現韌性兩度追平，雙方最終以2：2言和，瑞士5分積分排名E組第二取得晉級門票，16強將對上F組第一的瑞典，哥斯大黎加則帶著1分積分離開本屆世界盃。

瑞士本場只需平手就可確定晉級，上半場就率先進球，第31分鐘，利希史坦拿（Stephan Lichtsteiner）從右路傳中，安博洛（Breel Embolo）頭鎚將球送回球門正前方，在中路的澤麥利（Blerim Dzemaili）破門入網，給予瑞士一記定心丸。

哥斯大黎加也踢進本屆賽會的一球，第56分鐘，康貝爾（Joel Campbell）角球開出，後衛華生（Kendall Waston）卡位成功，頭鎚輕鬆破網，全隊激動互相擁抱慶祝，這顆進球成功將比數追平。

哥斯大黎加華生慶祝頭鎚破網。美聯社

瑞士下半場才替補上陣的札卡里亞（Denis Zakaria）在第88分鐘傳出助攻，從右路傳往中間，德米奇（Josip Drmic）接獲起腳進門，再度取得領先。

瑞士德米奇破門。美聯社

不過瑞士隨後兩度在禁區犯規，給了哥斯大黎加追平機會，第89分鐘瑞士在禁區犯規，原被裁判判決黃牌加12碼罰球，然而經VAR檢視後認為越位在先，罰球被取消。

不過第93分鐘，札卡里亞的犯規又給了哥斯大黎加一次罰球機會，交由魯伊斯（Bryan Ruiz）主罰，雖然踢中門柱，而且門將也撲對方向，但運氣極佳，掉下來剛好打中門將後腦勺彈進球門，形成烏龍球。