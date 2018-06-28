德國空前兵敗 梅克爾：今晚我們全都很傷心

中央社 柏林27日綜合外電報導 2018-06-28 05:09 用LINE傳送

德國總理梅克爾。 歐新社 德國隊兵敗俄羅斯世界盃足球賽。德國總理梅克爾今晚出席一場人工智能的活動，當擬真機器人蘇菲雅盛讚德國隊過去的輝煌歷史時，梅克爾說「但今晚我們全都很傷心」。

德國隊以0比2敗給南韓，隊史首度無緣在世足會內賽從小組脫穎而出。德國「畫報」（Bild）高喊：「我們的世界盃夢魘成真。」

梅克爾在柏林出席一場有關人工智能的活動，與擬真機器人蘇菲雅（Sophia）「對談」。當蘇菲亞提到德國隊過去的輝煌戰績時，梅克爾回答道：「是啊，過去很長一段時間確實如此。但今晚我們全都很傷心。」

在西柏林，時髦的購物大街「選帝侯大道」（Kurfuerstendamm）過去一向在德國贏球後擠滿歡呼的球迷，駕駛人也會按喇叭慶賀，但今天卻安靜得詭異。成千上萬聚集在布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）廣場觀看比賽的球迷，不敢相信居然敗給南韓，不少人落淚。

前德國國家隊門神卡恩（Oliver Kahn）說：「國家隊球衣當下對選手而言，必定感覺宛若百萬噸般沉重。」

其他人就不像卡恩這麼客氣。球評雷堤（BelaRety）在公廣的德國第二電視台（ZDF）說：「這對德國足壇是一大震撼，會有如海般的變動..沒人預期到這樣的結果。」

德國運動網站Kicker也稱兵敗俄羅斯是「歷史性崩潰」，呼籲球隊徹底改造。