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遺憾卻幸福 孫興慜：只要國家需要我都在

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導
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南韓孫興慜。美聯社
南韓孫興慜。美聯社
南韓隊沒等到晉級世界盃16強的奇蹟出現，卻迎來夢幻的一勝，今晨以2：0擊敗德國，與衛冕冠軍一起打包出局，南韓當家球星孫興慜賽後落淚，卻是開心的淚水，他說：「我們擊敗了世界冠軍，這照理來說應該是夢。」他吐露對於出局確實有些失望，「但這一勝後，我們應該為此感到驕傲。」

小組賽最後一戰，南韓靠著金英權、孫興慜在傷停補時先後破網，將德國打入萬劫不復，演出本屆賽事的最大冷門；南韓教頭申台龍分析勝出原因，在於德國的輕敵，「德國是衛冕冠軍、世界第一，他們肯定覺得可以擊敗我們，而我們利用了這一點擊敗對手。」

南韓成為世界盃史上首支擊敗德國的亞洲球隊，歷史性的一勝讓全南韓都瘋了，「這一勝對我們、對球迷的意義重大。」孫興慜表示，全隊都專注在比賽中，踢出一場好球，「我們值得這一勝，也很開心贏了比賽。」

南韓雖贏了比賽，但另一地瑞典擊敗墨西哥，也確定南韓無緣取得16強門票，孫興慜坦言出局當然失望，「我們有一批很棒的選手，而我們無法在下一輪展現實力，我當然有點失望，但我們擊敗了上屆冠軍，我已經開始期待下屆世界盃了。」

孫興慜連兩戰賽後爆淚，但淚水的成分卻很不一樣，前役敗給墨西哥的不甘，在此役化為開心的淚水，他更說出：「只要我的國家徵召我，我隨時都在。」穿國家隊戰袍會上癮，他賽後感性表示，「我是個非常幸運的傢伙，能有機會為國家效力，我也很開心、很幸運生為南韓人。」

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