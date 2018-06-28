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南韓奇蹟勝德本屆最大爆冷 衛冕軍隊史首次無緣16強

聯合報 記者藍宗標╱即時報導
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南韓爆冷擊敗德國，全隊欣喜若狂，德國則一臉落寞。 美聯社
南韓爆冷擊敗德國，全隊欣喜若狂，德國則一臉落寞。 美聯社

德國隊在世界盃足球賽F組最後一戰跌破眾人眼鏡，以0：2不敵南韓隊，兩隊戰績同為1勝2敗，一起遭淘汰，德國挑戰2連霸卻在分組賽出局，而且排名墊底，爆出本屆賽事最大冷門。

德國4年前奪下隊史第4冠，只差1冠就能追平巴西，並列史上最多，不料分組賽首戰0：1不墨西哥，第2戰雖以2：1擊敗瑞典，第3戰再度爆冷輸球，連16強都進不了，震撼全球足壇。

德國從2002年起連續4屆世足賽踢進4強，奪下1冠1亞和兩次季軍，不料今年竟在首輪出局，今天不少在場觀戰的德國球迷抱頭痛哭，南韓也成為史上首支擊敗德國的亞洲球隊。

上半場雙方0：0平手，下半場進入傷停補時，南韓把握最後進攻機會，金英權、孫興慜先後破網，把德國拉下水，一起向世足賽說再見。

世足賽從1998年起擴編成32強，未有任何一隊在分組賽前兩戰吞敗後還能晉級16強，南韓對決世界排名第1的德國，賽前不被看好，結果踢出奇蹟，堪稱隊史在世足賽代表作之一。

亞洲區晉級今年世足賽的5支球隊，A組沙烏地阿拉伯、B組伊朗、C組澳洲、F組南韓先後出局，只剩H組日本還有機會挑戰16強。

日本目前1勝1和在H組和塞內加爾並列領先，28日晚上對決波蘭（2連敗已出局）只要踢和，就可締造隊史第3次晉級16強紀錄。

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