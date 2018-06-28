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墨西哥奉送烏龍球助攻！ 瑞典搶下F組第一晉級

聯合報 記者曾思儒╱即時報導
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瑞典以3：0獲勝，分組積分6分，以淨勝球躍上分組第一，隊史第4度從分組賽出線。 ...
瑞典以3：0獲勝，分組積分6分，以淨勝球躍上分組第一，隊史第4度從分組賽出線。 美聯社

不想看別隊臉色，瑞典隊今天在分組最終戰攻進3球，包括對手墨西哥隊奉送的「烏龍球」，終場以3：0獲勝，分組積分6分，以淨勝球躍上分組第一，隊史第4度從分組賽出線。

墨西哥雖讓出分組龍頭，但因另一戰德國隊以0：2爆冷敗給南韓隊，讓墨西哥以分組第2晉級，衛冕軍德國提前淘汰。

戰況詭譎的F組，今天晚上兩場最終戰同時開戰，墨西哥分組前2戰都獲勝，但6分積分卻還沒篤定晉級；第2戰被德國「絕殺」的瑞典隊3分積分在手，能否晉級不只要「自助」奪勝，還要看另一戰德國和南韓隊戰果。

墨西哥今天只要不敗就能確保以分組第1前進16強，過去南美雄軍已連6屆晉級，僅次於傳統強權巴西的12次和16次的德國，且過去碰瑞典取得4勝2敗3和的對戰優勢；瑞典則是在1994年、2002年和06年世足從分組賽出線。

上半場墨西哥雖掌握泰半球權，但都欠缺臨門一腳，反觀瑞典上半場持球比率雖較低，第50分鐘左後衛奧古斯丁森（Ludwig Augustinsson）的凌空抽射就攻破墨西哥球門；墨西哥「門神」歐喬亞（Guillermo Ochoa）右手雖有碰到奧古斯丁森這記勁射，但球仍破網，讓奧古斯丁森喜迎國家隊第一顆進球。

奧古斯丁森進球後10分鐘，墨西哥禁區犯規讓瑞典得到12碼罰球機會，隊長格蘭奎費斯特（Andreas Granqvist）順利罰進，助隊將差距擴大到2個球，也成隊史上唯一兩顆世足進球都是罰球的選手。

墨西哥不但攻勢不如前兩戰，連運氣都不在自己這方，瑞典74分鐘一次進攻直奔禁區，踢出的球卻是碰觸到墨西哥後衛阿爾瓦雷斯（Edson Alvarez）的手，「烏龍球」滾進網，這顆本屆世足賽的第7顆烏龍球，讓瑞典在24年來首度單場攻下3球。

7球烏龍球也寫世足新猷，打破1998年法國世足賽的6球；本場賽事剛開始也寫下世足賽史另項新紀錄，墨西哥後衛加拉爾多（Jesus Gallardo）開賽僅13秒就領到黃牌，是歷屆賽事最快。

墨西哥瑞典世足烏龍球

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