梅西大復活！阿根廷驚險晉級

聯合報 記者曾思儒／綜合外電報導 2018-06-28 00:05 用LINE傳送

梅西（上）終結個人在世足的六六○分鐘「進球荒」。 （法新社）

進球後跑向球場角落，阿根廷隊王牌球星梅西激動跪地，雙手高舉仰天宣洩壓力；他昨天凌晨在俄羅斯世足分組最終戰第十四分鐘勁射入網，除終結個人在世足的六六○分鐘「進球荒」，更率隊先下一城，最終二比一淘汰奈及利亞隊，驚滔駭浪搭上十六強列車。

不只是阿根廷當家球星，梅西也是今年世足最受矚目的選手之一，但領軍的阿根廷先遭首闖世足的冰島隊爆冷踢平，第二戰再遭克羅埃西亞隊○比三血洗，讓首戰錯失十二碼踢罰的他和球隊都飽受批評。

上次世足賽進球已要回溯到二○一四年分組賽的梅西，昨天終於一吐怨氣，奈及利亞五十一分鐘雖靠罰球扳平，梅西隊友羅荷第八十六分鐘的超前球再為阿根廷取得領先，加上另一戰克羅埃西亞擊敗冰島，讓南美雄獅取得Ｄ組第二晉級，連四屆站上十六強。

「這樣取得資格的方式真是太驚奇了，我們花費很多心力，但我們不該在首輪就出局，所以我們都非常開心。」梅西坦言，全隊都有信心可以獲勝，但真的沒預期過程如此艱辛，「我也想感謝所有到場的球迷、在阿根廷支持我們的粉絲，他們從不被外界閒言閒語左右，始終抱持信念，展現出國家隊至上的樣子。」

他也強調，阿根廷的俄羅斯世足賽，現在才真正開始，「我們要盡一切方式獲勝，從今天開始，我們需要一個嶄新的世足賽。」阿根廷下一戰將和法國爭八強門票，梅西透露，已看過十六強對手的每一場比賽，會作好萬全準備延續俄羅斯旅程。