法國、丹麥不想贏？ 德尚先怪對手不積極

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-27 12:58 用LINE傳送

法國與丹麥攜手演出本屆首場0：0和局，教頭德尚先怪是對手進攻不積極。 美聯社

提前搶下C組16強席位的法國 ，昨晚與丹麥 攜手演出本屆首場0：0和局，雙方贏球企圖都不強，讓7萬8000名觀眾看得昏昏欲睡；面對外界「默契球」的質疑，法國教頭德尚（ Deschamps）不以為意的認為，並非法國不想贏，而是丹麥的防守壓制，只想踢和。

法國以逸待勞且有多名主將輪休，博格巴（Paul Pogba）、 姆巴佩（Kylian Mbappe）皆未入上場，賽前主帥德尚還信誓旦旦，表示絕不會只想踢和，要為保住分組龍頭而戰，「相信丹麥會全力求勝。」然而開賽雙方表現卻不然，尤其丹麥在上半場僅有兩次射門，全場5次射門1次射正，欠缺搶分慾望。

德尚認為錯不在法國，對球隊而言，最重要的是搶下龍頭，「這場比賽的確不刺激，丹麥也只求踢和晉級。但對方的防守端也相當強勢，讓我們少有得分機會。」法國下半場6次射門、兩次射門，可惜都差臨門一腳。

德尚坦言在最後15分鐘雙方都有相同看法，「我們都不想冒輸球的風險，尤其在踢和就能晉級的情況下。」

賽前1勝1和的丹麥主帥哈雷德（Age Hareide）則認為，球隊做到賽前設定的逼和，並拿下1分積分的目標，何況對手可是防守反擊優異的球隊，「我們只需要1分對吧？除非我們很蠢才會門戶大開，我們達成了賽前的預期。」

哈雷德講求現實，「我們做好該做的，一切都很順利，而我們的目標就是挺進16強。」法國在16強淘汰賽將對上D組第2的阿根廷 ，丹麥則與D組龍頭克羅埃西亞進行驟死戰。