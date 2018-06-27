終結660分鐘進球荒 梅西終於不再悲情

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-06-27 09:33 用LINE傳送

梅西終結進球荒。 美聯社 在個人本屆第一球開張後，阿根廷 球星梅西 （Lionel Messi）終結在世界盃長達660分鐘的進球荒，並且在隊友羅荷（Marcos Rojo）比賽尾聲化險為夷的相助下，梅西暫時脫離悲劇英雄的角色，阿根廷連續4屆闖入16強。

從淘汰邊緣帶領阿根廷重生，梅西表示，「我們歷經許多煎熬，中途險象環生，這場比賽是個很大的救贖，對我們都是，我們有自信能贏下來，最後能這樣贏球真是太美好了，我很滿足且喜悅。」

羅荷雖然有個備受爭議的手球犯規，且被主審「包庇」，但致勝一擊處理得漂亮也是事實，「我們需要這顆球，這顆球獻給我的家人和隊友。」他也透露想幫忙梅西分擔重擔的心情，「梅西告訴我們，他會想辦法比以往得到更多進球。」

逐漸找到梅西使用說明書，阿根廷總教練森保利（Jorge Sampaoli）暫時鬆了一口氣的說，「我們擁有世界上最佳的球員，其他隊友應該要跟著獲益才對，和克羅埃西亞那一戰是我們的問題，不是梅西的錯，和梅西一同訓練的教練知道，在他身邊的每個人需要給他安全感，如果我們能傳球給他，梅西就能創造機會，不然我們就只能沉淪。」

以D組第2晉級16強的阿根廷，下一戰就要遇上C組第一的法國，梅西很清楚對手可不好惹，「我們看了法國的每場比賽，他們是很強的球隊，有優秀的球員們，毫無疑問的，這會是一場硬仗。」