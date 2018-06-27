udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

梅西等到羅荷尾刀相助 阿根廷淘汰奈及利亞晉級

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導
用LINE傳送

阿根廷梅西首開紀錄進球。美聯社
阿根廷梅西首開紀錄進球。美聯社
贏球是唯一晉級途徑的割喉戰，阿根廷球王梅西（Lionel Meesi）頂住壓力，上半場首開紀錄，成為世界盃史上分別在10多歲、20多歲及30多歲都有破門的第一人，雖然下半場一度被奈及利亞靠著12碼罰球追平，所幸關鍵時刻羅荷（Marcos Rojo）挺身而出當英雄，終場阿根廷以2：1險勝，昨天剛過完31歲生日的梅西總算收到16強門票的大禮。

背水一戰的阿根廷將梅西擺回右邊鋒的位置，讓他更靠近球門，進攻火力最大化，果然這個做法也在開踢後第14分鐘收到成效，巴內加（Ever Banega）大腳吊傳，梅西接到球後一打一，單刀殺進禁區裡，以非慣用的右腳射門，收穫個人在本屆賽會的第一顆入球。

這也是今年俄羅斯世界盃的第100顆進球，巧合的是近3屆攻進賽會第100球的選手，都是梅西在巴塞隆納的好夥伴，包含2010年西班牙隊的伊涅斯塔（Andres Iniesta）和2014年巴西隊的內馬爾（Neymar）。

此外，梅西也成為阿根廷隊史第3位，在3屆世界盃都斬獲進球的球員，和傳奇前輩馬拉度納（Diego Maradona）及巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta）並駕齊驅。

下半場開踢後不久阿根廷後防扯後腿，馬斯切拉諾（Javier Mascherano）禁區內拉倒人犯規，主審判了12碼罰球，主罰的莫塞斯（Victor Moses）第51分鐘幫助奈及利亞追平比數。

奈及利亞莫塞斯（左）罰進12碼後翻觔斗慶祝。美聯社
奈及利亞莫塞斯（左）罰進12碼後翻觔斗慶祝。美聯社

第77分鐘阿根廷後衛羅荷（Marcos Rojo）同樣出現離譜失誤，頭錘頂到自己手上，不過主審第一時間沒有判罰，在檢視過VAR後也維持相同判決，讓阿根廷幸運逃過另一個12碼極刑。

羅荷大難不死必有後福，第86分鐘在禁區裡接到助攻，第一時間凌空打門，球鑽進死角，為阿根廷奠定勝基，梅西也激動地跳上羅荷的背慶祝。

阿根廷羅荷（左）踢進致勝球。美聯社
阿根廷羅荷（左）踢進致勝球。美聯社

阿根廷收下在世界盃會內賽對抗奈及利亞的5連勝，小組賽以1勝1和1負的戰績進帳4分積分，比下原先擁有3分積分的奈及利亞躍居小組第2，和3戰全勝的克羅埃西亞一同挺進淘汰賽。

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top