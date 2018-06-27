梅西等到羅荷尾刀相助 阿根廷淘汰奈及利亞晉級

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-06-27 04:27 用LINE傳送

阿根廷梅西首開紀錄進球。美聯社 贏球是唯一晉級途徑的割喉戰，阿根廷球王梅西（Lionel Meesi）頂住壓力，上半場首開紀錄，成為世界盃史上分別在10多歲、20多歲及30多歲都有破門的第一人，雖然下半場一度被奈及利亞靠著12碼罰球追平，所幸關鍵時刻羅荷（Marcos Rojo）挺身而出當英雄，終場阿根廷以2：1險勝，昨天剛過完31歲生日的梅西總算收到16強門票的大禮。

背水一戰的阿根廷將梅西擺回右邊鋒的位置，讓他更靠近球門，進攻火力最大化，果然這個做法也在開踢後第14分鐘收到成效，巴內加（Ever Banega）大腳吊傳，梅西接到球後一打一，單刀殺進禁區裡，以非慣用的右腳射門，收穫個人在本屆賽會的第一顆入球。

這也是今年俄羅斯世界盃的第100顆進球，巧合的是近3屆攻進賽會第100球的選手，都是梅西在巴塞隆納的好夥伴，包含2010年西班牙隊的伊涅斯塔（Andres Iniesta）和2014年巴西隊的內馬爾（Neymar）。

此外，梅西也成為阿根廷隊史第3位，在3屆世界盃都斬獲進球的球員，和傳奇前輩馬拉度納（Diego Maradona）及巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta）並駕齊驅。

下半場開踢後不久阿根廷後防扯後腿，馬斯切拉諾（Javier Mascherano）禁區內拉倒人犯規，主審判了12碼罰球，主罰的莫塞斯（Victor Moses）第51分鐘幫助奈及利亞追平比數。

奈及利亞莫塞斯（左）罰進12碼後翻觔斗慶祝。美聯社

第77分鐘阿根廷後衛羅荷（Marcos Rojo）同樣出現離譜失誤，頭錘頂到自己手上，不過主審第一時間沒有判罰，在檢視過VAR後也維持相同判決，讓阿根廷幸運逃過另一個12碼極刑。

羅荷大難不死必有後福，第86分鐘在禁區裡接到助攻，第一時間凌空打門，球鑽進死角，為阿根廷奠定勝基，梅西也激動地跳上羅荷的背慶祝。

阿根廷羅荷（左）踢進致勝球。美聯社

阿根廷收下在世界盃會內賽對抗奈及利亞的5連勝，小組賽以1勝1和1負的戰績進帳4分積分，比下原先擁有3分積分的奈及利亞躍居小組第2，和3戰全勝的克羅埃西亞一同挺進淘汰賽。