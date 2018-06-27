佩里希奇進致勝球 克羅埃西亞粉碎冰島晉級夢

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-27 04:17 用LINE傳送

克羅埃西亞佩里希奇（中）踢進超前分。美聯社 俄羅斯世足賽D組今天進行兩場晉級關鍵戰，其中冰島在與克羅埃西亞之戰有非贏不可的壓力，雖然冰島在第76分鐘靠著希爾茲森（Gylfi Sigurdsson）踢進12碼罰球，一度追到1：1平手，但卻在第90分鐘因後防漏洞讓克羅埃西亞佩里希奇（Ivan Perisic）踢進超前分，最終克羅埃西亞就以2：1取勝，以D組第一名晉級16強，冰島輸球後則是遭到淘汰。

冰島在小組賽前兩場踢完，與阿根廷同樣僅有1分積分，想要晉級16強只有今天贏球唯一一條路，在已晉級的克羅埃西亞讓主力球員輪休的情況下，冰島上半場就展開積極攻勢，包括第40分鐘與上半場補時階段，芬波加森（Alfred Finnbogason）與古納森（Aaron Einar Gunnarsson）都有在禁區外長射的機會，不過都與球門擦身而過。

在冰島久攻不下的情況下，克羅埃西亞則在下半場發動反擊，第53分鐘巴德利（Milan Badelj）在隊友傳球遭破壞的情況下，跟進到禁區內以一次彈地射門破網，反倒幫助克羅埃西亞先馳得點。

克羅埃西巴德利（前）踢進第一球。美聯社

在落後的情況下，冰島第55、56分鐘兩度在禁區內頭錘，但一次遭到克羅埃西亞門將卡力尼奇（Lovre Kalinic）擋下，一次則是命中門楣，不過第76分鐘克羅埃西亞在禁區內發生手球狀況，讓冰島取得12碼罰球機會，並由希爾茲森操刀進球，幫助冰島追平比數。

冰島希爾茲森罰進12碼球。美聯社

第90分鐘克羅埃西亞佩里希奇在左路接獲隊友傳球後起腳射門破網，幫助克羅埃西亞再要回領先優勢，最終也以2：1拿下勝利，以9分積分穩坐D組龍頭晉級，16強賽將對上C組第2名的丹麥，冰島在輸球後也確定小組賽積分僅有1分、遭到淘汰。