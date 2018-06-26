悲情摩洛哥一勝難求 球員：VAR像坨屎

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-06-26 09:08 用LINE傳送

VAR改判阿斯帕斯的進球沒有越位，讓摩洛哥相當不滿。 美聯社

西班牙 會在關鍵的小組賽最後一輪踢得如此辛苦且驚險，主要是搶攻不成，還兩度處於球數落後，儘管最後仍以小組第一挺進16強淘汰賽，但後防大洞如何填補，總教練耶羅（Fernando Hierro）很憂心，「顯然地我們還能更好，有很多事必須再努力，毫無疑問我們對於3戰失5球須感到自責。」

阿斯帕斯（Iago Aspas）在補時階段的後腳跟破門事關重大，2：2追平的同時，也幫助西班牙以多一顆進球數，成功擠下葡萄牙，翻轉成小組第一，除了在16強戰躲開烏拉圭，之後的晉級之路或許還能避免對上巴西、德國、法國及阿根廷，西班牙全隊沉浸在歡天喜地的氛圍裡，連隊長拉莫斯（Sergio Ramos）都直呼這場是個大轉折點。

VAR 改判阿斯帕斯的進球沒有越位，讓西班牙保住近來在國際賽連23場不敗的紀錄；不過對摩洛哥 來說，原本有望進帳的本屆首勝，卻在最後一刻飛走；前2戰0：1輸球的鬱悶一併爆發，阿姆拉巴特（Nordin Amrabat）直噴，「VAR像坨牛屎。」布哈杜茲（Aziz Bouhaddouz）也表示，「我們毫無運氣可言，明明已經踢得很好了，上周只讓C羅（Cristiano Ronaldo）得到一次破門機會，然後我們就輸了，那場的執法像屎一樣，抱歉，我的英文不太好。」

摩洛哥教頭雷納（Herve Renard）肯定子弟兵表現，「對上西班牙和葡萄牙，我們展現出可以和世界最頂尖的兩支隊伍一戰，我們球員該像雄獅般狂吼，以代表摩洛哥為榮。」