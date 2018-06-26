葡萄牙晉級16強 「C羅」12碼踢罰意外失手

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-26 04:37 用LINE傳送

對伊朗不管贏球、踢和都晉級，葡萄牙26日第45分鐘藉夸雷斯馬（Ricardo Quaresma）精彩世界波為葡萄牙打破僵局，不過「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）12碼踢罰意外失手，伊朗傷停補時93分鐘又獲12碼踢罰逼和，終場1：1和局。不過葡萄牙仍淘汰伊朗，並以分組第2晉級16強，16強迎戰A組第1烏拉圭。 「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）12碼踢罰意外失手。 美聯社

「C羅」前役成為歐洲進球王，此役尋求史上第一位小組賽前3場都進球的葡萄牙球員，但他上半場沒有太多起腳機會，好在隊友挺身而出，夸雷斯馬第45分鐘接獲席爾瓦（Adrien Silva）腳後跟短傳，果斷禁區外起腳遠射，世界波替葡萄牙先馳得點。 夸雷斯馬（Ricardo Quaresma，左）在世界盃替葡萄牙先馳得點。 美聯社

夸雷斯馬世界盃首顆進球入袋，34歲的他也寫下葡萄牙球員世界盃史上最年長進球紀錄。葡萄牙本屆至今有3顆進球是禁區外遠射，32隊中高居第1。

下半場開踢，50分鐘「C羅」羅納度禁區被撞倒，裁判觀看錄影重播後判定12碼罰球，但球卻硬生生遭伊朗門將貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）撲下，也為比賽埋下變數。羅納度這顆12碼判罰也是本屆第19顆12碼，寫下歷屆世界盃最多。

81分鐘「C羅」疑似肘擊伊朗球員，裁判場邊看錄影重播賞給「C羅」黃牌。第90分鐘葡萄牙索亞瑞斯（Cedric Soares）防守時手球，裁判VAR判定後給予伊朗12碼踢罰機會，由安薩里法德（Karim Ansarifard）操刀順利破網，第93分鐘為伊朗扳平戰局。

伊朗94分鐘又出現門前機會，在93分鐘將比賽逼平，伊朗94分鐘戈多斯（Saman Ghoddos）又出現門前大好機會，可惜未能把握，終場1：1踢和，葡萄牙淘汰伊朗以B組第2晉級16強，16強將對上A組第1烏拉圭，西班牙則碰上俄羅斯。