阿根廷風暴未止 傳阿奎羅丟掉先發

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-25 11:28 用LINE傳送

阿奎羅(左)與梅西。 美聯社 阿根廷要保住晉級的一線生機，27日凌晨2時對奈及利亞的比賽不能再輸，然而球隊休息室風暴尚未看到止息趨勢，英國「鏡報」更爆料阿奎羅（Sergio Aguero）因與總教練森保利（Jorge Sampaoli）不合，可能被迫缺席這場關鍵戰役。

據「鏡報」報導，阿根廷球員曾找上足協主席塔皮亞（Claudio Tapia），希望能夠撤換森保利，或至少讓他們擁有決定先發陣容的權利，不過塔皮亞選擇支持教頭，否認森保利會在對奈及利亞一戰被撤換的傳聞。

在阿根廷以0：3敗給克羅埃西亞後，阿奎羅曾冷淡回應教頭「他想說什麼就說吧」，如今成為開刀對象，對奈及利亞一戰先發地位不保，將被伊瓜因（Gonzalo Higuain）取代，阿奎羅對冰島踢進一球，是阿根廷至今唯一進球。

阿根廷最後一戰陣容恐怕有大變動，除了阿奎羅外，兩場比賽都出現失誤的守門員卡巴列羅（Willy Caballero）將被撤換，由阿馬尼（Franco Armani）取代，而迪馬里亞（Angel Di Maria）、巴內加（Ever Banega）則取代阿庫尼亞（Marcos Acuna）、佩雷斯（Enzo Perez）先發。

馬斯切拉諾（Javier Mascherano）否認球隊內部不和傳聞，「教練跟球員的關係非常正常，當然如果我們覺得有問題，就會立刻跟他反應，不然就太虛偽了，如果因為顧慮太多而不敢向教練反應，那比賽打起來也不舒服，這是傷害球隊。」