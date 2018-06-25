西班牙德赫亞撲救率掛蛋 缺席官網門將排行榜

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-06-25 09:45 用LINE傳送

德赫亞。 路透 小組賽已經踢完2輪，西班牙頭號門將德赫亞（David De Gea）卻有個尷尬的數據，在所有已經出賽的33名守門員當中，只有他的撲救成功掛蛋，在官網的門將數據排行榜上缺席。

西班牙和葡萄牙的伊比利半島開幕戰，德赫亞讓C羅（Cristiano Ronaldo）完成帽子戲法，事實上，這也是葡萄牙全場僅有的3次射正，德赫亞不但一球未攔，第2顆球還發生疑似「奶油手」的瑕疵，讓西班牙門神的顏面無光。

德赫亞雖然下一戰未再丟球，西班牙以1：0勝伊朗，不過情況是伊朗整場沒有一次射正，德赫亞根本無從施展，也無法為自己的紀錄爭取一點平反，因此2戰下來，他仍舊以3次撲救機會、百分之0成功率，莫名淪為表現最差的門將，官網的守門員數據榜上名字甚至還「從缺」中。

目前33名已經出賽的守門員中，表現最好的是墨西哥的歐喬亞（Guillermo Ochoa），2場全勤、撲下14球，成功率達百分之93.3。另外，烏拉圭的穆斯萊拉（Fernando Muslera）和克羅埃西亞的蘇巴西奇（Danijel Subasic）也是完「撲」2場，分別以6次和5次撲救，維持百分百防守率。