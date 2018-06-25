連三屆進球日本第一人 本田圭佑更想拿下勝利

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-25 09:26 用LINE傳送

日本球員本田圭佑。 美聯社 被換上場不到10分鐘，本田圭佑展現老將價值，在球門前接到乾貴士的傳球，破門而入，踢進比賽追平分，幫助日本以2：2戰平塞內加爾，不過他自己承認，「這場比賽最想的是拿下勝利。」

日本與塞內加爾分別擊敗H組最被看好的哥倫比亞、波蘭，加上這場平手，累積4分積分並列第一，下一戰日本只要與波蘭平手，或是哥倫比亞輸給塞內加爾，就能取得晉級資格。

本田圭佑成為日本史上第一位連三屆在世界盃進球的球員，他先在2010年對丹麥、喀麥隆各進1球，幫助球隊打進16強，2014年則對象牙海岸踢進1球，加上今天累積4球登上亞洲進球王。

日本下半場有不少進球機會，但屢屢錯過，面對1：2落後，日本主帥西野朗換上本田圭佑、岡崎慎司、宇佐美貴史全力進攻，西野朗表示：「我們真的很想贏，不僅是扳平，也想取得領先，換上宇佐美貴史就是進攻的信號。」

本田圭佑也在第78分鐘踢進追平的一球，他說：「我知道我如果錯過這球會陷入糟糕的局面，所以我很開心進球了，我希望我們今天就能晉級，不過這也代表世界盃有多困難。」

薩迪奧瑪（Sadio Mane）在第12分鐘幫助塞內加爾踢進第一球，獲選單場最佳球員，不過球隊兩度領先都遭追平，他坦言很受挫，「我們希望贏球，但沒成功，所以覺得受挫是很正常的。」日本靠著乾貴士進球追平，塞內加爾韋格（Moussa Wague）在下半場率先進球，但本田補上關鍵一腳。

塞內加爾教頭西塞（Aliou Cisse）則認為球隊的防守給予日本太多機會，這場球隊表現也不如上一戰對波蘭，「雖然我們對上的是世界級的球隊，但那兩球是可以避免的。」