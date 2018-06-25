遭受死亡威脅 哥倫比亞為桑契斯而戰

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-25 09:23 用LINE傳送

哥倫比亞桑契斯(後右)首戰日本吞下紅牌。 歐新社 哥倫比亞25日背水一戰3：0淘汰波蘭，保住晉級16強希望，全隊上下也為首戰領紅牌此役禁賽、並遭受死亡威脅的桑切斯（Carlos Sanchez）而拚。

H組原先最被看好的雙強哥倫比亞、波蘭，小組賽首戰雙雙上演爆冷戲碼，哥倫比亞開賽4分鐘桑切斯就因手球吞紅牌，不僅讓日本獲12碼踢罰機會率先破門，也使哥倫比亞在少踢一人劣勢下吞敗，被當作戰犯的桑切斯，賽後甚至收到球迷的死亡威脅，FIFA已針對此案展開調查。

25日對波蘭，重返先發的上屆金靴得主「J羅」羅德里格斯（James Rodriguez），包辦兩顆進球助攻，上半場助攻米納（Yerry Mina）頭錘率先踢開得分大門，下半場法爾考（Radamel Falcao ）、夸達拉多（Juan Cuadrado）再補刀，終場3：0淘汰波蘭。

教頭佩克曼（Jose Pekerman）表示此勝是為了桑契斯而戰，為子弟兵感到不捨，「這一勝要獻給桑契斯。過去這幾天他飽受煎熬，我希望、所有球員也希望將此勝利與他分享。」

哥倫比亞全隊球員擔憂其來有自，1994年美國世足賽，國腳艾斯科巴(Andres Escobar)踢進烏龍球導致哥倫比亞敗給美國無緣晉級，返國後發生黑道謀殺身亡悲劇。

佩克曼表示，桑切斯的確為此深受影響，「這已經無關足球。我們為了比賽奉獻一切時間精神，努力不應該被抹滅。無論死亡威脅是否為真，都讓人非常痛苦。」