本田圭佑替補進球 日本2：2戰平塞內加爾

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-25 01:32 用LINE傳送

塞內加爾薩迪奧瑪（右）首開紀錄進球。美聯社 日本兩度處於落後，靠著本田圭佑替補進球建功，以2：2追平塞內加爾，在世界盃足球賽H組第二循環的交手握手言和，同以4分積分暫居分組第一，也代表下一場波蘭與哥倫比亞落敗的一方就將提前遭到淘汰。

塞內加爾開賽12分鐘就取得進球，是隊史最快的一次，薩巴利（Youssouf Sabaly）從左路射門，日本守門員川島永嗣想將球打飛，結果剛好擊中衝進禁區的薩迪奧瑪（Sadio Mane）腳上，彈進球門。

日本在第34分鐘追平，乾貴士在禁區內接獲長友佑都的傳球，起右腳打向球門右側，一個彈跳剛好避開守門員進網。

日本乾貴士（右）勁射入網追平比數。美聯社

塞內加爾在第71分鐘再度進球，塞內加爾從左路橫傳進禁區，尼昂（Mbaye Niang）用腳後跟將球送往右路，衝進補位的韋格（Moussa Wague）輕鬆踢進。

塞內加爾韋格踢進球隊第二球。美聯社

日本很快還以顏色，第78分鐘，高吊進禁區的球引來塞國門將恩迪亞（Khadim Ndiaye）出擊，不過球反彈往球門線方向，乾貴士將球掃回球門前，剛換上場不到10分鐘的本田圭佑，在沒有門將下成功破網。

日本本田圭佑高舉雙手慶祝進球。美聯社

本田圭佑成為世界盃亞洲進球王，生涯9場出賽，攻進4球，且日本在世界盃近10顆進球，本田圭佑參與了7次，除了4顆進球外，還有3次助攻。