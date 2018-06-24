小鮮肉英格蘭大殺四方 半場5:0領先巴拿馬

聯合報 記者毛婉婷／即時報導 2018-06-24 20:40 用LINE傳送

巴拿馬禁區犯規，英格蘭由隊長凱恩罰球(持球者)。 路透

《賽事報導》

世足賽今8時進行G組預賽英格蘭對巴拿馬，英格蘭已取得1勝，只要擊敗巴拿馬，就確定與比利時兩隊聯手晉級16強，巴拿馬則淘汰。巴拿馬上役吞敗後，要爭取晉級就一定要擊敗英格蘭。

英格蘭在8分鐘，藉由一次發角球機會，由5號史東斯(John Stones)率先頭鍾錘破門，以1:0取得領先。

比賽進行至上半場22分鐘，巴拿馬禁區犯規，英格蘭獲得罰球機會，隊長凱恩主踢罰進，比數成為2:0，凱恩踢進本屆個人第三球。

上半場第36分鐘，英格蘭林加德在中區禁區外接獲傳球，直接長射破門，取得3:0領先。

第40分鐘，史東斯再度於禁區軍之中頭錘進球，取得4:0領先。

上半場傷停補時，巴拿馬再度禁區犯規，英格蘭隊長凱恩再度操刀罰進，取得5:0領先，凱恩個人射進第四球，與C羅並列射手榜領先者。

英格蘭史東斯率先進球。 路透

《賽前報導》

雖搶下世足首戰勝利，英格蘭隊24日迎戰巴拿馬前卻不太平靜，先是總教頭索斯蓋特（Gareth Southgate）跑步時右手脫臼，練球時助教霍蘭（Steve Holland）再被媒體拍到疑似出戰巴拿馬的先發陣勢，讓這場G組大戰增添許多話題。

對於自己意外成傷兵，索斯蓋特幽默面對，他笑說球員的反應一如往常，「他們可能會覺得很有趣」，但他否認霍蘭被拍到的就是第二戰先發名單。

英格蘭今年陣容有一半成員年齡在25歲以下，首戰梅開二度助隊擊敗突尼西亞的隊長凱恩（Harry Kane）24歲，腿傷歸隊訓練的中場大將阿里（Dele Alli）22歲，在霍蘭陣勢中被換下的另名中場球星斯特林（Raheem Sterling）也不過23歲。

和15度參賽的英格蘭相較，第一次站上世足舞台的巴拿馬陣容年齡層偏高，門將裴尼多（Jaime Penedo）36歲、中場戈麥斯（Gabriel Enrique Gomez）34歲，前鋒佩雷斯（Blas Perez）和特哈達（Luis Tejada）各是37歲和36歲。