德國高層到瑞典板凳前挑釁 雙方賽後爆衝突

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-24 11:04 用LINE傳送

瑞典輸球，傳德國高層還到瑞典去挑釁。 美聯社 瑞典 在最後時刻遭到德國 克魯斯（Toni Kroos）自由球絕殺，以1：2輸球，心情已經不佳，沒想到賽後德國隊還有人跑到瑞典休息區前挑釁，引爆兩隊衝突，瑞典總教練安德森（Janne Andersson）說：「這真的惹毛我了。」

事情發生在賽後，德國確定拿下勝利，球隊成員卻有人走到瑞典休息區前鼓掌，還用手指指點點，裁判立刻將他趕回自家休息區，但安德森早已衝出來大罵，瑞典隊成員也上前推了另一位德國隊成員推了一把，雙方爆發衝突。

安德森表示，該人士是德國的高層之一，「他跑到我們面前，做那些手勢，真的讓我很火大，我們板凳區也很多人被激怒，我們奮戰了95分鐘，當比賽結束哨音想起，應該做的就是握握手、離開，所以我非常生氣。」

德國總教練勒夫（Joachim Low）則說他沒看到衝突，「誰做了那些手勢？是我嗎？我沒有看到，因為比賽結束時我們的注意力在其他地方，我們互相擁抱，彼此慶祝，所以我沒看到什麼挑釁的手勢。」

瑞典雖然率先進球，但最終遭到逆轉，目前與德國同為3分積分，F組並列第二，下一戰若擊敗第一的墨西哥，還有晉級機會，德國下一戰對手則是二連敗的南韓。

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