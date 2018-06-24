南韓單場24次犯規 墨西哥教頭不爽

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-24 09:18 用LINE傳送

南韓頻犯規。 美聯社 南韓球風剽悍，該犯規的時候絕不會腳軟，世界盃足球賽小組賽第二輪對上墨西哥 ，單場就出現24次犯規，是本屆世足 最多，惹得墨西哥總教練奧索里奧（Juan Carlos Osorio）不爽，希望裁判多管管。

墨西哥雖然以2：1獲勝，但教頭奧索里奧還是不開心：「通常我不太想討論裁判的事，但這件事我真的不太高興，我們被犯規24次，很容易看出來誰該為此負責，為了足球好，我希望他們採用必要的方法去預防以及衡量這件事。」

裁判不是沒注意，南韓在這場1：2輸給墨西哥的比賽中收到4張黃牌，目前累積6張黃牌，與克羅埃西亞、塞爾維亞並列本屆最多，2場比賽加起來47次犯規更獨居最多。

而本屆世足已出賽2場的球隊中，墨西哥與埃及並列犯規第二少，兩隊都只有22次犯規，墨西哥此戰更只有7次犯規，是南韓的1/3不到，最少的則是烏拉圭，兩場加起來只有16次犯規，而且還沒吞牌。

首戰以1：0擊敗衛冕軍德國後，奧索里奧最怕的是球隊就此自滿，他表示：「球隊通常會比較放鬆，但我們這個星期都在努力備戰，避免這種事情發生，幸好球員有收到這個訊息。」

墨西哥需要再拿下1分積分才可確定晉級，達成連7屆進入16強的壯舉，奧索里奧還記得當初接下兵符時受到各方批評，「足球就是有很多意見，看法很主觀，而且隨時在變，這些分析都是事後諸葛，所以我們該做的就是準備好自己，不要被踢出局。」