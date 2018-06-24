南韓晉級僅剩一絲希望 孫興慜賽後痛哭

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-24 08:52 用LINE傳送

孫興慜。 美聯社 「亞洲一哥」孫興慜 整場帶動南韓隊攻勢，最終在傷停補時階段踢進南韓在俄羅斯世界盃的第一球，但仍以1：2不敵墨西哥，在F組出線只剩一絲希望，孫興慜賽後忍不住在休息室痛哭，來觀戰的南韓總統文在寅上前安慰。

孫興慜在第93分鐘接獲傳球，從右路禁區外起左腳長射，把球踢進球門死角，這記高難度進球仍無法阻止南韓吞下2連敗，雖然賽後評分、射門、射正都是全隊最高，孫興慜仍表示：「我對自己的表現真的很失望，我應該要是為隊友創造出不同結果的人，不過我踢得不夠好。」

墨西哥靠著第26分鐘，張賢秀在禁區因重心不穩跌倒，不經意碰到的手球，獲得12碼罰球機會，由維拉（Carlos Vela）操刀踢進；第66分鐘防守反擊奏效，右路的赫南德茲（Javier Hernandez）接獲傳球，晃開鏟球的張賢秀，起腳射門，正規時間內取得2：0優勢。

錯過2014年世界盃的維拉，直到今天才踢進生涯在世界盃的首顆進球，他要將這顆球獻給剛逝世的外公，「這對我們家族來說是困難的時間，所以我才這麼享受今天的勝利。」維拉的外公在墨西哥以1：0擊敗德國後過世，還來得及看到孫子的首場勝利。

南韓雖然2連敗，但靠著德國以2：1擊敗瑞典，還保有晉級希望，就是下一場自己要擊敗德國，且墨西哥擊敗瑞典，就可形成三隊同為3分積分，比較淨勝球決定晉級門票；拿下6分的墨西哥也未保證晉級，F組仍存在三隊同為6分的可能性。