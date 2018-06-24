克魯斯將功折罪 德國教頭：像坐雲霄飛車

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-06-24 06:33 用LINE傳送

德國克魯斯一腳絕殺瑞典。美聯社 在克魯斯 （Toni Kroos）補進絕殺的自由球後，德國 總教練勒夫（Joachim Low）振臂歡呼，彷彿壓抑了一整場的不安全都宣洩而出，賽後他說道，「我們隊很努力嘗試，維持進攻，我為克魯斯感到開心，他在瑞典 的那一球犯了不常見的錯誤，不過他的自由球是個世界波，他值得這一刻。」

克魯斯在上半場的一次傳球失誤，讓瑞典在中圈成功攔截，最後轉換成快攻得手，也讓德國在半場結束時暫以一球落後。

絕處逢生是德國今天的最佳形容詞，從落後、追平到補時絕殺瑞典，從淘汰邊緣找回爭取16強門票的競爭力，就連看似平日冷靜的勒夫也直呼，「太恐怖了，到最後一刻還是充滿沸騰，像在坐雲霄飛車，一球落後時我們用快傳和跑動去消耗瑞典，雖然有幾次好機會我們沒把握住，但我很感謝球隊的奮鬥精神，從沒失去追平甚至贏球的希望。」

德國羅伊斯（右）踢進追平分，獲得單場最佳球員。美聯社

下半場開踢不久就為德國追平比數的羅伊斯（Marco Reus）雖然獲得單場最佳球員，但仍對克魯斯的致命一擊相當佩服，「那是比賽的最後一次機會，他執行很出色，將球放進上面的死角，當下真的完全瘋了，我覺得我們值得這一勝。」

相反地，對瑞典來說最後一分鐘失守無疑是迎頭痛擊，總教練安德森（Janne Andersson）說，「就情緒上來說，我們現在很失望一分未得，這大概是我生涯裡最沉重的一場結局，但這小組的戰局還沒死，所以我們必須自舔傷口，然後為下一戰振作起來。」