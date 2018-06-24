孫興慜補時進球無功 南韓1：2不敵墨西哥

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導 2018-06-24 01:15 用LINE傳送

墨西哥維拉（右）踢進12碼罰球。 美聯社 俄羅斯世界盃足球賽F組墨西哥對上南韓，墨西哥上、下半場各進一球，南韓靠著孫興慜在補時階段踢進1球，最終仍以1：2不敵墨西哥，吞下2連敗，只要瑞典再拿下積分就確定遭淘汰，而墨西哥取得6分積分，在爭取晉級上占據有利位置。

南韓一開賽就積極搶攻，上半場創造8次射門、2次射正，不過球權掌握在墨西哥腳下，第26分鐘，瓜達多（Andres Guardado）從左路傳中，剛好打中失去重心跌倒的張賢秀右手，在禁區形成手球，製造12碼罰球機會，由維拉（Carlos Vela）操刀，穩穩踢進球門右側。

維拉射進生涯在國家隊第一顆罰球，也是本屆世界盃第14顆罰球，已超越上屆巴西世界盃整個賽程的罰球進球（13顆），引進VAR系統後，禁區內的犯規看得更清楚，是一般認為此屆罰球數目快速累積的原因。

第66分鐘，墨西哥在自家後場抄球後，快速向對方球門推進，三人分走左、中、右，由中路的洛薩諾（Hirving Lozano）傳給右路的赫南德茲（Javier Hernandez），赫南德茲晃開鏟球的張賢秀，起腳射門進球，取得2：0優勢。

赫南德茲是足球世家的一員，祖父、父親都曾入選世界盃國家隊，赫南德茲則從2009年開始加入墨西哥隊，今天踢進效力國家隊的第50顆球，成為墨西哥第一人。

墨西哥將時間拖到正規時間90分鐘結束，傷停補時有5分鐘，第93分鐘，「亞洲一哥」孫興慜在右路接獲傳球，從禁區外用左腳長射，把球踢進球門死角，踢進南韓本屆世足的第一球，不過沒有時間追平，吞下2連敗。