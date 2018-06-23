VAR認證內馬爾假摔？ 教頭護航：12碼可判可不判

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導 2018-06-23 08:28 用LINE傳送

內馬爾在門前倒地，裁判原先吹12碼罰球，但經由VAR判定後取消，等於認定內馬爾假摔引發熱議。 美聯社

巴西 昨晚以2：0擊敗哥斯大黎加，「森巴軍團」的壓力終於釋放，但當家球星內馬爾 （Neymar）由影像助理裁判（VAR）認證的假摔話題仍在發燒，巴西總教練蒂特（Tite）聲援子弟兵，「對我來說，那是明顯的罰球，但沒差，我不會爭論。」

內馬爾昨役第78分鐘在門前倒地，裁判原先吹12碼罰球，但經由VAR判定後取消，等於認定內馬爾假摔，由VAR認證的影帝很難不引起話題。

蒂特表示，「我看了影片，可判、可不判，但很明顯那個身體接觸讓他沒有機會完成進球，就我來看，該判12碼球，但沒差，我不會爭論。」他表示尊重判決，但明顯話中有話，「我們不需要裁判就能贏球，你們可以照你們的想法理解我的話，但巴西不需要裁判幫忙。」

內馬爾的12碼罰球遭取消，他仍在第97分鐘踢進在本屆世足賽的第一記進球，終於為自己釋放壓力，賽後激動落淚；蒂特對此則說，「他哭了嗎？我沒看到，但我能告訴你們，他會哭是因為代表巴西的喜悅、滿足和驕傲。」

此役還出現由蒂特主演的意外插曲，巴西在第91分鐘由庫蒂尼奧 （Philippe Coutinho）破門，終於打破0：0僵局，蒂特跟著球員一起衝上場慶祝，卻被跑在他身後的替補門將艾德森（Ederson）推倒，子弟兵們趕緊扶起踉蹌倒地的蒂特。

出糗畫面在網路上瘋傳之餘，他在賽後證實因為這一摔而拉傷大腿，蒂特表示，「我的肌肉有點拉傷，我想上去跟球員一起慶祝，卻必須一跛一跛走回去。」加上日前肩膀脫臼的英格蘭教頭紹斯蓋特（Gareth Southgate），蒂特成為本屆賽事第二位成為傷兵的總教練。