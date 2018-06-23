穆沙梅開二度 奈及利亞2：0退冰島保晉級希望

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-23 01:15 用LINE傳送

穆沙（右）在比賽第49分鐘起腳射門得分，幫助奈及利亞取得1：0領先。 路透社 雖然上半場受制於冰島的防守未有任何射門機會，但「非洲雄鷹」奈及利亞下半場在前鋒穆沙（Ahmed Musa）帶領下表現判若兩隊，他分別在第49與75分鐘兩度射門進球，幫助奈及利亞以2：0擊退冰島，保住晉級16強的機會。

在上半場攻勢受限的情況下，奈及利亞下半場改變進攻方式，透過不斷長傳製造冰島後防壓力，加上前鋒穆沙與莫塞斯（Victor Moses）也憑靠著優異的盤帶速度撕裂冰島防線，讓上半場看似完美的冰島防守開始出現裂縫。

比賽第49分鐘奈及利亞在抄球得手後發動快速反擊，莫塞斯從右路帶球一路前進，並傳給中路的穆沙臨空抽射，幫助奈及利亞取得1：0領先。

第74分鐘穆沙在禁區外射門雖然踢中門楣，不過相隔不到1分鐘，他又展現高速盤球能力，直搗冰島禁區後成功晃開了出擊的冰島門將荷杜森，輕鬆在球門前起腳射門、梅開二度。

冰島則是在第81分鐘透過VAR取得12碼罰球機會，並由希爾茲森（Gylfi Sigurdsson）操刀，不過希爾茲森卻將球踢飛錯過得分良機，最終奈及利亞就以2：0擊敗冰島，不但保住晉級希望，還以小組賽3分積分排名在冰島與阿根廷之前。