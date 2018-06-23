半場改變進攻策略 奈及利亞1：0領先冰島

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-23 00:23 用LINE傳送

穆沙（右）在比賽第49分鐘起腳射門得分，幫助奈及利亞取得1：0領先。 路透社 在同組的克羅埃西亞率先拿下2連勝晉級後，冰島與奈及利亞今天也進行了一場晉級關鍵戰，其中只要再輸球就將淘汰的奈及利亞，在比賽第49分鐘靠著穆沙（Ahmed Musa）的射門先馳得點，以1：0暫時領先。

身為本屆賽事最年輕的隊伍，奈及利亞上半場雖然展現強烈的進攻企圖心，不過面對首戰靠著嚴密防守逼平阿根廷的冰島，始終難越雷一步，導致上半場出現0射門的狀況；反觀冰島在成功封鎖奈及利亞的情況下，上半場就有多次挑戰奈及利亞球門的機會，不過總是欠缺臨門一腳，讓兩隊上半場都未有進球紀錄。

下半場開賽奈及利亞改變進攻策略，靠著不斷長傳與盤帶，馬上出現球隊首次射正，雖然卻被冰島門將荷杜森（Hannes Thor Halldorsson）正面擋下，但比賽第49分鐘，奈及利亞在抄球得手後發動快速反擊，莫塞斯（Victor Moses）從右路帶球一路前進，並傳給中路的穆沙（Ahmed Musa）起腳射門得分，幫助奈及利亞取得1：0領先。