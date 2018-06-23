世足慘敗後傳球員要求換教頭 阿根廷聲明駁斥

中央社 俄羅斯布隆尼齊22日綜合外電報導 2018-06-23 05:30 用LINE傳送

外傳阿根廷將撤換總教練桑帕歐里，但阿根廷國家隊駁斥此消息。 美聯社 阿根廷昨天在世界盃足球賽以0比3慘輸克羅埃西亞後，傳出阿根廷隊員要求，和奈及利亞進行D組最後一場比賽前，撤換總教練桑帕歐里。阿根廷國家隊今天駁斥消息。

昨天的比賽，是阿根廷隊自1958年以來在世足首輪分組賽遭遇的最大挫敗。賽後當地和國際媒體紛紛報導，阿根廷隊的球員和教練間產生嫌隙。

一名阿根廷國家隊官員今天發布聲明表示：「這絕對是假消息。有關球員會議或任何其他相關報導，全是不實的。」

由於阿根廷在分組賽開場和冰島1比1踢平，為免遭到淘汰，必須力保26日和奈及利亞對戰贏球。

報導還暗示，1986年阿根廷贏得世足金盃時的國腳之一，現任國家隊技術主管布魯恰卡（JorgeBurruchaga），將在26日的比賽接手教頭。

曾在數個阿根廷足球隊擔任教練的龍巴迪（Ricardo Caruso Lombardi）昨天說：「他們想學西班牙，把桑帕歐里（Jorge Sampaoli）換掉，換上布魯恰卡。」

西班牙在本屆世足賽前夕撤換原國家隊教練盧柏迪古（Julen Lopetegui），因為西甲皇家馬德里（RealMadrid）宣布，盧柏迪古將在世足賽後接掌總教練，接替閃辭的法國籍教頭席丹（Zinedine Zidane）。