傷停補時才突破防線 巴西2：0苦勝哥斯大黎加

聯合報 記者毛琬婷╱即時報導 2018-06-22 22:13 用LINE傳送

巴西在傷停補時階段才靠著庫蒂尼奧與內碼爾連進兩球，苦勝哥斯大黎加。 歐新社

前一役與瑞士踢和的「森巴軍團」巴西 ，第二戰碰上哥斯大黎加 ，悶了90分鐘的巴西，在傷停補時靠著三人小組攻勢，由庫蒂尼奧 （Philippe Coutinho）踢進關鍵一擊，內馬爾 （Neymar）也補進一球，最終就以2：0擊敗哥斯大黎加，本屆世足賽勝場終於「開胡」，也以4分積分暫居E組第一；而苦吞第2敗的哥斯大黎加晉級之路也變得渺茫。

世賽分組賽首戰巴西遭瑞士一比一逼和，其中巴西當家球星內馬爾全場遭到對手嚴加看管，瑞士為了防守內馬爾，不惜祭出3張黃牌，內馬爾更是吞下全隊19次犯規中的10次，也成為近20年來世足賽「單場被犯規」次數最多的球員，而他也一度缺席了球隊訓練，也讓外界擔心他的傷勢是否受到影響。

好在內馬爾之後回歸訓練，今天對上哥斯大黎加的比賽也確定先發上陣；而上屆上演「黑馬傳奇」的哥斯大黎加，首戰以0：1不敵塞爾維亞，此役將全力搶勝，哥國隊長柏格斯賽前表示，不會把重點全部放在內馬爾身上，「就算全力封鎖，巴西還有其他攻擊火力，防線要有組織才行。」

兩隊在歷史上曾交戰過10場，巴西取得9勝1負絕佳優勢，上次巴西輸給哥斯大黎加已是1960年3月；而過去雙方曾在世足賽賽場上交手過2次，最終都由巴西收下勝利，上半場巴西雖掌握百分之65的控球率，不過進攻機會並不多，半場7次射門只有1次射正，也讓雙方以0：0結束上半場。

下半場開始巴西就頻頻展開攻勢，不過總是欠缺臨門一腳，哥斯大黎加門將納瓦斯（Keylor Navas）也擋住巴西好幾波攻勢，不過卻在傷停補時91分鐘擋不住巴西三人小組攻勢，庫蒂尼奧替巴西率先破門，接著內馬爾在傷停補時97分鐘再補進一球，這也是他披上國家隊球衣第56顆進球，正式超越前輩羅馬里歐（Romario），成為巴西隊史進球數第3人。