阿根廷世足慘敗換帥風聲四起 下役可能換人調度

聯合報 記者毛琬婷╱即時報導 2018-06-22 18:02 用LINE傳送

阿根廷慘敗後，有外媒批露，阿根廷眾將希望能將主帥森保利（Jorge Sampaoli）「炒魷魚」。 美聯社

曾兩度摘下世界盃足球賽冠軍、上屆亞軍的阿根廷 ，首戰意外遭冰島逼和，次輪又以0：3慘敗給克羅埃西亞 ，這也是阿根廷自1958年以來，在世足賽吞下的最大敗仗，前兩輪結束阿根廷僅收下1分積分，也讓阿根廷晉級之路命懸一線。賽後就有外媒批露，阿根廷眾將希望能將主帥森保利（Jorge Sampaoli）「炒魷魚」。

阿根廷吞下這場敗仗後，傳出許多球員都把輸球的矛頭指向總教練森保利，儘管森保利賽後表示，願意將輸球責任一肩扛下，但更換主帥的消息還是傳出。許多球員認為森保利無法將梅西 （Lionel Messi）融入整個戰術體系是主要敗因，有可能會由曾得過世足賽冠軍的布魯查加（Jorge Burrucjaga）接任主帥的位置。

不過也有消息傳出，下一戰對奈及利亞的比賽，森保利仍保有主帥位置，不過可能會由布魯查加執掌調度大任，但目前阿根廷並沒有傳出任何換帥的動靜，森保利與阿根廷足協合約還有5年，若是現在將他解僱的話，必須支付他2000萬美元的解約金。

阿根廷想要從分組賽出線，除了下一戰對上奈及利亞的比賽非勝不可外，也還要看冰島臉色，冰島接下來的兩場比賽，只要取得1勝1和，就能以5分積分擠下阿根廷晉級16強。