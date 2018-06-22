阿根廷失誤比進攻搶眼 前國腳痛批：踢得糟透了

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-22 11:26 用LINE傳送

阿根廷前國腳薩巴萊塔重砲批評國家隊此役表現。 美聯社

阿根廷 小組賽連兩戰與勝利無緣，第2場更以0：3慘敗給克羅埃西亞 ，阿根廷前國腳薩巴萊塔（Pablo Zabaleta）愛深責切的表示，上回見到國家隊如此慘敗已經不知道是何時，「球隊踢得糟透了，我想全國球迷都很憤怒。」

33歲的薩巴萊塔自2005年起效力國家隊，是2008北京奧運金牌和上屆巴西世足 亞軍成員，近年淡出國家隊，本屆世足賽擔任BBC足球節目《今日賽事》（Match of the Day）講評，對祖國表現難掩失望。

阿根廷在上半場僅2次射門沒有射正，全場10次射門、3次射正，反倒是失誤比進攻機會更搶眼；薩巴萊塔很痛心表示，「我非常難以啟齒，但他們的表現糟透了，尤其是下半場太容易被預測，毫無進攻機會卻頻頻製造失誤，且梅西 一次射門機會都沒有。」

薩巴萊塔說：「最後15分鐘他們看起來失意極了，不斷到處踢人，這肯定會讓阿根廷球迷非常難受。我不記得我們上次踢得這麼糟是什麼時候了。」

阿根廷在2015、2016年美洲盃屈居亞軍，上屆世足賽則在冠軍賽不敵德國，在薩巴萊塔看來，此役無疑是阿根廷史上最大挫敗，「我想全國球迷勢必非常憤怒，他們對這批球員期望之深，但有球員卻在兩場美洲盃都在決賽與金盃擦肩。」

儘管門將卡巴列羅（Willy Caballero）的失誤要命，但薩巴萊塔也質疑教頭森保利（Jorge Sampaoli ）的調度，認為不讓阿奎羅（Sergio Aguero ）和伊瓜因（Gonzalo Higuain）同時在場上是個錯誤，「為何要把阿奎羅換下？如果我是克羅埃西亞球員，當他們兩個同時在場上肯定會很棘手。」

阿根廷在上屆世足苦嘗與金盃擦肩之痛，薩巴萊塔已為阿根廷晉級之路擔憂，「這可能會是證明實力的最後機會，但肯定會極具艱困，尤其勢必得面對媒體鋪天蓋地的批評。」