球迷淚灑球場！梅西壓力破表 阿根廷淪落淘汰邊緣

中央社 下諾夫哥羅德21日綜合外電報導 2018-06-22 07:05 用LINE傳送

阿根廷隊球員梅西。 新華社

東歐足球勁旅克羅埃西亞 今天在世界盃D組賽3比0擊敗阿根廷 ，提前晉級16強。阿根廷球星梅西 （Lionel Messi）連2戰繳白卷，球隊晉級之路不利，球迷淚灑球場。

梅西前一場關鍵12碼罰球沒進，阿根廷與冰島1比1踢和，今天這場再敗，2戰只拿到1分積分，若想晉級，剩下一場小組賽26日對奈及利亞非贏不可，此外還要看其他場次勝負而定。

克羅埃西亞隊球迷在開賽前吶喊加油。 新華社

克羅埃西亞16日2比0勝奈及利亞，今天3比0大勝之後積分6分，繼俄羅斯、烏拉圭、法國之後，成為第4支篤定晉級16強的隊伍。

阿根廷整場攻勢一無所獲，第53分鐘門將賈柏耶樂（Willy Caballero）發生致命失誤，短傳給隊友時遭到克羅埃西亞的雷比奇（Ante Rebic）攔截，奉送對手第一球。

阿根廷隊球員塔利亞菲科（右）與克羅地亞隊球員弗爾薩利科（左）拼搶。 新華社

阿根廷隊門將卡巴列羅（左二）在克羅地亞隊球員雷比奇進球後懊惱不已。 新華社

儘管阿根廷陣中擁有世界級球星，效力西甲巴塞隆納隊的梅西受到對手層層包圍，難以挽回頹勢，比賽尾聲又讓對手莫德里奇（Luka Modric）、拉克蒂奇（Ivan Rakitic）先後進球，

阿根廷隊史擁有2座世界盃冠軍，如今面臨首輪遭淘汰的窘境。看台上，許多阿根廷球迷掩面哭泣，傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）大為震驚，難以置信。

梅西今年30歲，本屆俄羅斯世界盃可能是他爭冠的最後一次機會。今天賽前雙方球員列隊時，鏡頭捕捉到梅西一手扶著前額、緊閉雙眼。

媒體形容，梅西肩負4400萬同胞期待，壓力破表，表情好像犯了偏頭痛一樣。

阿根廷隊球員梅西在比賽中神情沮喪。 新華社

談到獲勝關鍵，克羅埃西亞隊長莫德里奇坦言，就是封鎖梅西。

他說：「上半場只要阿根廷隊拿球，我們就阻斷他們傳球給梅西，不讓梅西拿球。我們創造3波攻勢但沒把握。下半場機會來了，這場勝利是我們應得的。」

阿根廷隊球員梅西（左）在克羅地亞隊攻入第三個球後神色黯然。 新華社

阿根廷隊球迷在比賽後神情落寞。 新華社