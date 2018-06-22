阿根廷遭痛宰 克羅埃西亞3：0晉16強

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-22 04:26 用LINE傳送

克羅埃西亞雷比奇攻進球隊第一球。 美聯社 首戰遭冰島逼和，上屆亞軍阿根廷 即便坐擁球王梅西 （Lionel Messi），22日對克羅埃西亞 下半場遭痛宰。先是門將卡巴列羅（Willy Caballero）要命失誤讓格子軍團攻破得分大門，隨後又被克羅埃西亞亞雷比奇（Ante Rebic）、隊長莫德里奇 （Luka Modric）各踢進1球，終場3：0輕取阿根廷，成為D組首支晉級16強隊伍，且是本屆第4支搶下淘汰賽門票球隊。

梅西開賽就遭克羅埃西亞嚴加看管，此役僅僅一次射門機會。第29分鐘阿根廷快攻推進到禁區，佩雷斯（Enzo Perez）空門機會卻沒把握起，球卻僅擦過左側球網，錯失良機。回頭格子軍團前鋒曼祖基奇（Mario Mandzukic）同樣門前毫無防守者情況下，頭錘沒能頂進，傷停補時快攻再度失手，雙方上半場0：0，阿根廷上半場2次射門沒有射正。

第29分鐘阿根廷快攻推進到禁區，佩雷斯（Enzo Perez）空門機會卻沒把握起，球卻僅擦過左側球網，錯失良機。回頭格子軍團前鋒曼祖基奇（Mario Mandzukic）同樣門前毫無防守者情況下，頭錘沒能頂進，傷停補時快攻再度失手，雙方上半場0：0，阿根廷上半場2次射門沒有射正。

克羅埃西亞隊長莫德里奇，精彩遠射破門。 美聯社

下半場雙方肢體碰撞加大，第52分鐘阿根廷門將卡巴列羅出現要命失誤，門前傳球力道過小，直接將球送到克羅埃西亞雷比奇腳前，讓雷比奇起右腳凌空抽射，球越過門將頭上破門。

失球後的阿根廷頻頻走馬換將，63分鐘禁區機會阿根廷梅薩（Maxi Meza）門前起腳，但克羅埃西亞門將蘇巴西奇（Danijel Subasic）撲救將球擋下，梅西試圖補射但角度已遭蘇巴西奇完全封死，再度無功而返。

第80分鐘克羅埃西亞又逮到機會，隊長莫德里奇中路盤球，晃開歐塔門迪（Nicolas Otamendi）一次精彩遠射破門再添一分。克羅埃西亞趁勝追擊，傷停補時91分鐘直闖禁區，雖然卡巴列羅第一球擋下，但撲出後空門讓拉基提奇（Ivan Rakitic）輕鬆射門，克羅埃西亞終場3：0輕取阿根廷。

阿根廷若想晉級自助還得人助，除了對奈及利亞非贏不可，還得看冰島、奈及利亞臉色。

阿根廷遭克羅埃西亞痛宰，梅西神情落寞。 美聯社

【中央社葉卡捷琳堡21日綜合外電報導】

南美勁旅阿根廷今天在世界盃D組賽0比3不敵克羅埃西亞，目前2戰1敗1和不利晉級。

克羅埃西亞取得2勝、積分6分，與法國、俄羅斯及烏拉圭等隊提前取得16強門票。

第53分鐘，阿根廷門將賈柏耶樂（WillyCaballero）發生嚴重失誤，短傳給隊友時遭到克羅埃西亞的雷比奇（Ante Rebic）攔截，意外失掉一球。

取得領先的克羅埃西亞在阿根廷傷口上撒鹽，莫德里奇（Luka Modric）第80分鐘踢進一球，拉基提奇（Ivan Rakitic）在傷停補時階段又再進球。