法國晉級16強 19歲姆巴佩建功創隊史紀錄

中央社 葉卡捷琳堡21日綜合外電報導 2018-06-22 04:04 用LINE傳送

法國姆巴佩在球門前射門破網。美聯社 法國隊今天在世界盃C組賽1比0擊敗秘魯，篤定晉級16強，攻下唯一進球的姆巴佩（Kylian Mbappe）以19歲又183天的年紀，成為法國隊史上在世界盃進球的最年輕球員。

被視為奪冠熱門的法國隊，16日小組賽先以2比1勝澳洲、今天再淘汰秘魯，以2勝戰績、積分6分，與A組的烏拉圭、地主俄羅斯都已經搶下16強門票。

上半場第34分鐘，法國隊吉魯（Olivier Giroud）攻門遭到對方門將加利斯（Pedro Gallese）擋下，球反彈到姆巴佩（Kylian Mbappe）腳下，他在門前1碼處把球踢進。

秘魯自1982年以來，暌違36年再度闖進會內賽，但小組賽吞下2敗，確定無緣晉級。秘魯整場最佳機會是在下半場進行5分鐘時，艾奎諾（Pedro Aquino）一記漂亮長射，差一點破門，但打中門柱。

法國26日與丹麥交手，爭取C組第一。而無緣晉級的秘魯26日與澳洲交手。

法國總教練德尚（Didier Deschamps）賽後表示：「第3場比賽目標是確保分組第一，但首先也是最重要的是，我們將先好好品嚐晉級的滋味，因為我們已經贏了2場，這不是任何隊伍都能做到的。」