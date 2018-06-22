手球被罰12碼…丹麥遭澳洲踢平

聯合報 記者葉姵妤／綜合報導 2018-06-22 00:35 用LINE傳送

丹麥埃里克森七分鐘破門。 （美聯社）

已搶下首勝的丹麥 想爭取在Ｃ組提前出線失利，儘管當家球星埃里克森在比賽第七分鐘率先破門，第卅六分鐘卻因禁區手球，讓澳洲 靠耶迪納克操刀十二碼罰球逼平戰局，雙方下半場都沒再進球，一比一踢平收場。

丹麥首戰以一比○擊敗秘魯，埃里克森在比賽第五十九分鐘助攻波爾森破網，成為致勝一擊，讓丹麥先收下進三分積分。但不只教頭、隊友對他有更高期待，埃里克森也不滿意自己首戰的表現，因此他在對上澳洲之戰賽前就宣誓，「我可以做得更好。」

埃里克森沒讓丹麥球迷失望，昨晚在開賽第七分鐘接獲隊友約根森的傳球，起左腳攻破澳洲球門，替丹麥隊取得領先，這也是他在國家隊近十五場比賽的第十三顆進球。

澳洲耶迪納克獲罰球破網。 （美聯社）

澳洲首戰以一比二敗給法國，在比賽第五十五分鐘因為世足 賽史上首次影像助理裁判（ＶＡＲ）判決，失掉第一球。昨晚第二戰避免提前出局，反靠ＶＡＲ成得利方，比賽第卅六分鐘，丹麥波爾森因ＶＡＲ確認為禁區手球，澳洲隊長耶迪納克操刀十二碼罰球，扳成一比一。

本屆澳洲目前的兩顆進球都靠耶迪納克的十二碼罰球破門，而他昨役這一腳，也終止了丹麥門將舒米切爾連續五百七十八分鐘不失球紀錄。舒米切爾前一對上秘魯賽後，已改寫父親在一九九五年所創連續四百七十分鐘不失球的丹麥門將隊史紀錄。

丹麥與澳洲踢平收場，雙方各獲一分積分，丹麥戰績一勝一和（積分四分），錯失提前拿到十六強門票機會，但仍維持近期連續十七場國際賽不敗紀錄。

澳洲隊戰績一和一敗（積分一分），自上屆在分組賽三連敗打包後，世足賽至今五連不勝，而連續四屆闖入會內賽，累積戰績兩勝六敗四和。