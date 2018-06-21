澳洲爆冷1:1逼平丹麥 罰進關鍵12碼避免提前出局

聯合新聞網 記者葉姵妤╱即時報導 2018-06-21 21:50 用LINE傳送

澳洲耶迪納克罰球踢進。 路透

今晚世足賽分組預賽第二輪賽事由C組丹麥對決澳洲率先登場，丹麥首戰1:0擊敗秘魯，取得3分積分，澳洲則是1:2敗給法國，目前無積分；丹麥若勝，則晉級16強機會大增，澳洲則要全力避免再吞敗。

丹、澳雙方之前11年内3次熱身賽交手，丹麥取得2勝1負。今天交手澳洲先發與首戰陣容相同，丹麥則換了一名由舒尼(Lasse Schone)先發。

這場比賽開賽7分鐘，丹麥埃里克森(Christian Eriksen)在禁區獲得隊友傳球，大腳一踢進門，取得1:0領先。

比賽進入第36分鐘，丹麥20號波爾森(Yussuf Poulsen)在禁區防守時，因為手碰到球，經VAR檢視確認後，澳洲由15號耶迪納克(Mile Jedinak)罰進，兩隊打成1:1平手，半場結束兩隊均未在得分，維持1:1進入下半場。

#Rusia2018 Gol de #AUS | 37 PT | Mile Jedinak convierte el tanto que iguala el partido ante #DEN pic.twitter.com/Dkfztpdkad — Pasión por el fútbol (@pasxelfutbolok) June 21, 2018

兩隊下半場均無進球下，終場以1:1打和，各獲一分積分，澳洲也避免提前出局。

丹麥埃里克森(右)，率先進球。 擷圖自推特

丹麥埃里克森率先進球。 路透