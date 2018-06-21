連4屆世足首輪止步 沙國教頭嘆缺乏進攻武器

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-21 10:07 用LINE傳送

世足 賽小組賽第二輪賽事，沙烏地阿拉伯 與烏拉圭 的晉級關鍵戰中，雖然取得比對手更多的控球權，但卻因為門將阿爾-奧維斯（Mohammed Al-Owais）一次角球上的判斷失誤，讓烏拉圭最終以1：0帶走勝利與16強門票，沙烏地阿拉伯則是連續4屆賽事在小組賽止步。

今年已是第5度挑戰世足賽的沙國，僅有在首次參賽時上演驚奇秀闖進16強，接下來三屆賽事雖然都取得參賽資格，但在小組賽都是一勝難求；而今年首戰更遭到東道主俄羅斯以5：0的極大差距擊退，讓沙國在對烏拉圭之戰背負著非贏不可的壓力。

不過在比賽第23分鐘，門將阿爾-奧維斯卻在烏拉圭開角球時發生一次嚴重的防守判斷失誤，讓烏拉圭蘇亞雷斯（Luis Suarez）輕鬆的將球點進球門，而這一分也成為最終沙國無緣晉級16強的關鍵分。

全對進攻乏力，沙國總教練皮濟急得要命，可惜仍無法改變結局。 美聯社

對於小組賽前兩戰一球未進就確定提前被淘汰的命運，沙國總教練皮濟（Juan Antonio Pizzi）直言，缺乏進攻能力是球隊苦吞二連敗的主因，「我們取得了更多的控球權，並且展現了自己該有的風格，不過我們並沒有更好的進攻武器來讓比賽變得更平衡，我們在球的保護與防守上都做得很好，但就是缺乏進攻能力。」

小組賽前兩場比賽，沙國雖然控球權都比對手來得多，但合計僅有14次射門、3次射正，對於對手的防守施壓明顯不足，皮濟說：「這就是我們的弱點，進攻缺乏效率，也是為什麼所有球隊都渴望有一名優秀前鋒，抑是當今足壇的精英選手都是前鋒的原因。」