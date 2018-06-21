科斯塔踢破鐵桶陣 西班牙1：0氣走伊朗

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-21 04:08 用LINE傳送

西班牙隊科斯塔（左）進球剎那。美聯社 B組葡萄牙稍早擊敗摩洛哥後，壓力回到西班牙身上。伊朗此役祭出鐵桶陣拚防守，上半場讓無敵艦隊屢攻不下，直到下半場54分鐘才由科斯塔（Diego Costa）踢破得分大門，1：0氣走伊朗。

伊朗首戰藉著摩洛哥烏龍球勝出，手握3分積分，此役開賽祭出鐵桶陣，儘管西班牙掌握8成2的控球率，但伊朗鐵桶陣讓無敵艦隊找不到進攻縫隙，10次射門僅1次射正。

傷停補時席爾瓦（David Silva）18碼罰球區附近找到空間，起腳射門被擋下，但已經是西班牙最有威脅性的一次射門。

下半場開賽48分鐘，西班牙開角球出現破門機會，連兩波攻勢還是遭伊朗門將貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）化解，無功折返。

不斷尋找突破點的西班牙，54分鐘出現機會，科斯塔中路接獲隊友傳球後起腳，伊朗防守球員試圖清開，但球反彈到科斯塔膝蓋折射破網，為西班牙攻下第一球，同時也是科斯塔本屆第3顆進球。

西班牙進球後伊朗也改變防守陣型，伊朗一度找到機會起腳破門，但裁判請求VAR（影像助理裁判）檢視，伊扎圖拉希（Saeid Ezatolahi）越位在先，伊朗空歡喜一場，無敵艦隊終場1：0氣走伊朗拿下3分積分，累計4分積分與葡萄牙並列B組最佳。

科斯塔首輪對葡萄牙攻進兩球，是自比利亞（David Villa）後首位連兩場進球大將。他近9場攻下9球，成為隊史第10位世足賽攻進3球球員。

【中央社俄羅斯喀山20日綜合外電報導】

面對伊朗的全力防守，「無敵艦隊」西班牙今天在下半場開賽9分鐘突破鐵桶陣，前鋒科斯塔攻進本屆世界盃足球賽個人第3球，率隊1比0獲勝。

西班牙摘下這場勝利後，在B組以積分4分與葡萄牙並駕齊驅，伊朗3分次之，已連吃兩敗的摩洛哥今天稍早確定提前打包回家。

這場「大衛與巨人歌利亞」之戰，伊朗和西班牙一開賽均擺出4-2-3-1的陣式，觀眾席伊朗球迷居多。

上半場伊朗端出鐵桶陣，後防與中場防線黏得很近，全力阻止無敵艦隊的攻勢。西班牙控球時間雖多（控球率高達72%），卻不太能對伊朗造成威脅，10次射門只有一次射正。

「波斯雄獅」伊朗幾乎碰不到球，只有2次射門機會，不過前一場幸運擊敗摩洛哥的伊朗，心裡打的如意算盤似乎就是逼平西班牙。

下半場第54分鐘，西班牙不斷的進攻嘗試總算獲得回報，中場名將伊涅斯塔（Andres Iniesta）傳給前鋒科斯塔（Diego Costa），科斯塔禁區接球轉身左腳射門，球踢到伊朗球員再反彈到科斯塔的腳，球急速竄入伊朗大門左下角，西班牙打破僵局1比0領先。

這是科斯塔為國出征踢進的第10球，也是他在本屆賽事的第3顆進球。

上半場擺明拚防守的伊朗在防線遭攻破後，也開始發動反擊，第62分鐘一記自由球發到禁區，埃札圖拉希（Saeid Ezatolahi）破門成功，但主裁判立即舉手判越位，並透過影像助理裁判（VAR）確認吹判正確，伊朗空歡喜一場。

錯過最佳扳平機會後，伊朗反攻無力，西班牙有驚無險贏得一勝，維持對亞洲球隊不敗的紀錄。