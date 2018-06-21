蘇亞雷斯百場建功 烏拉圭攜手俄羅斯晉級

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-21 01:21 用LINE傳送

烏拉圭出戰沙烏地，烏拉圭蘇亞雷斯（中）踢進致勝球。美聯社 在A組的地主國俄羅斯 率先取得2連勝後，烏拉圭 今天也在出戰沙烏地阿拉伯 的比賽中，靠著代表國家隊出賽第100場的蘇亞雷斯 在第23分鐘，於沙烏地阿拉伯門將阿爾-奧維斯（Mohammed Al-Owais）發生判斷失誤的情況下，在門球前輕鬆點球取分，以1：0攜手同為2連勝的俄羅斯晉級16強。

在A組的俄羅斯拿下2連勝、埃及苦吞2連敗後，烏拉圭只要在今天的比賽中擊敗沙烏地阿拉伯，就能與俄羅斯一同晉級到16強賽，為了避免夜長夢多，今天開賽後烏拉圭就主動出擊，讓沙烏地阿拉伯門將阿爾-奧維斯備感壓力。

烏拉圭出戰沙烏地，烏拉圭蘇亞雷斯率先破門。 美聯社

比賽第23分鐘烏拉圭取得左側開角球的機會，桑切斯（Carlos Sanchez）將球踢向禁區後，阿爾-奧維斯為了防止烏拉圭球員頭錘而起跳阻攔，沒想到最終不但沒碰到球，還讓後方的蘇亞雷茲在完全無人防守的情況下，在球門前接到球後點球入門，助烏拉圭先馳得頂。

下半場沙烏地阿拉伯試圖反擊，不但無法組織出有效攻勢，反而讓烏拉圭數度兵臨城下，最終烏拉圭以1：0擊敗沙烏地阿拉伯，以分組賽2連勝和俄羅斯一同晉級16強，而2連敗的沙烏地阿拉伯則是與同組的埃及、B組的摩洛哥，成為今年世足 賽前3支遭淘汰的隊伍。