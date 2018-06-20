亞洲世足首克南美隊伍 日本教頭：不到慶祝時刻

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-20 13:39 用LINE傳送

成為世足賽史上首支擊敗南美洲球隊的亞洲國家，但主帥西野朗(圖)不願高興太早。 美聯社

日本 在首戰大爆冷門以2：1踢退上屆八強哥倫比亞 ，成為世足 賽史上首支擊敗南美洲球隊的亞洲國家，但主帥西野朗 不願高興太早，強調僅贏得一場比賽，還不到慶祝的時候。

亞洲球隊過去在世界盃史上，17度交手南美洲國家，最佳成績是3度逼和，這次「藍武士」把握11打10優勢，為亞洲寫下新頁。

哥倫比亞中場桑契斯（Carlos Sanchez）在開賽3分鐘就因手球，苦吞本屆首張紅牌，日本則藉著香川真司12碼踢罰球進，以及大迫勇也在73分鐘的關鍵頭錘，共攻下兩球，讓世界排名16的哥倫比亞只能黯然離場。

世足開賽前兩個月臨危受命接掌兵符的西野朗表示，上半場哥倫比亞扳平後，發現給對手太多空間，「我們在中場休息時討論做了調整。我告訴球員，只要不斷保持球的流動，我們就能消耗對手的體能。」

「我們不能總是防守，我們希望不只是被動的進攻。如果只有防守，奪勝的機率就會降低。」但西野朗強調任務還沒完成，「只是贏了一場比賽，我們還不到慶祝的時刻。」

此勝也是日本睽違8年再嘗勝利滋味，上回已經是2010年南非世足在分組賽踢退丹麥，同時也是繼B組伊朗擊敗摩洛哥後，本屆第2支奪勝的亞洲隊伍。日本將於24日晚上11時對上同樣爆冷擊敗波蘭的塞內加爾，28日晚上10時交手波蘭。

哥倫比亞中場桑契斯是繼1986年烏拉圭巴提斯塔(Jose Batista)後，史上第2快領到紅牌球員，巴提斯塔當年面對蘇格蘭之戰，是在開賽55秒就領到紅牌退場。