「各站停車」傳導策略奏效 日本隊忍辱上演世足大復仇

聯合新聞網 綜合報導 2018-06-20 14:14 用LINE傳送

日本以2：1大爆冷門踢贏哥倫比亞。 攝影／廖廷儀

世界盃H組小組賽由日本 對上哥倫比亞 ，上屆世足 賽日本在小組賽上以1：4敗給哥倫比亞，這戰可說是雪恥之戰。賽前日本隊普遍不被看好，不僅賽前換帥，熱身賽表現又不佳，然而靠著新教練西野朗「各站停車」的傳導策略，與球員之間的默契與努力，漂亮的以2：1踢贏哥倫比亞，打破亞洲隊伍無法戰勝南美洲隊伍的魔咒。

日本隊在4月時因球員與法籍教練哈利霍季奇理念不合，因此臨時撤換教練，改由西野朗擔任。西野朗將重點策略放在傳導之上，然而熱身賽時卻以二連敗收場，導致日本民眾對於日本隊是否能一雪前恥感到質疑，再加上大阪18日發生嚴重地震，球員們精神上承受莫大壓力。

開賽3分鐘，哥倫比亞因犯規領到紅牌，不僅讓香川真司12碼罰進，且全場只能以10人對抗日本11人，中後衛吉田麻也認為這是獲勝原因之一。日本一改上屆比賽的被動攻勢，改採主動攻擊，不僅順利得分，下半場比賽更是贏得十分漂亮，大迫勇也靠著頭槌得分，是日本致勝功臣。

吉田麻也認為上屆比賽失敗之因在於團隊之間的溝通不良，這次西野朗採用「各站停車」的傳導策略，由吉田麻也傳球給長谷部誠與柴崎岳，再由他們傳給前方球員，他表示這個戰術運作得十分順暢。

這次日本踢贏哥倫比亞是亞洲國家首度打敗南美洲球隊，過去亞洲球隊在世界盃上共17次對上南美球隊，卻都一勝難求，但今年日本打破了亞洲無法突破南美的魔咒，可說是在歷史上寫下了新的一頁。