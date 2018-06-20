俄羅斯兩戰進8球太兇猛 追平84年前地主紀錄

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-20 09:30 用LINE傳送

兩戰狂進8球，可能沒有人想到俄羅斯居然會是本屆世足火力最旺的球隊！ 美聯社

在小組賽前兩戰連退沙烏地阿拉伯與埃及 後，地主國俄羅斯 不僅今晚就有機會提前拿下16強賽門票，兩戰合計踢進8球的兇猛進攻火力，更是追平了世足 史上地主國在前兩戰的進球紀錄，讓接下來可能在16強賽與他們碰頭的西班牙或是葡萄牙，都感受到巨大威脅。

俄羅斯今對埃及之戰，下半場靠著埃及的烏龍球以及切里謝夫 （Denis Cheryshev）與久巴（Artem Dzyuba）在3分鐘內兩度進球，以3：1拿下小組賽二連勝，只要今天烏拉圭不敗給沙烏地阿拉伯，俄羅斯就能提前取得16強賽門票。

對於在世足賽開踢前陷入一段7連不勝，導致並不被看好能闖進16強賽，俄羅斯總教練切爾切索夫（Stanislav Cherchesov）對於球隊在前兩戰的表現雖感到滿意，但並未因此鬆懈，「世足賽可不會表揚頭一支踢進8球的隊伍，現在我們只是跨出晉級下一輪的一大步，接下來還有很多功課要做。」

俄羅斯在世足賽前兩戰踢進8球，也追平了義大利在1934年締造的地主最佳紀錄，當年在僅有16隊參賽，義大利在首戰以7：1踢退美國，8強賽則是以1：0險勝西班牙，最終更順利抱回隊史首座冠軍。

俄羅斯攻進的8球，切里謝夫包辦其中3球，目前與葡萄牙「C羅」並列大會進球王，「感謝上帝讓我在兩場比賽踢進3球，不過我來到這邊就是要幫助球隊贏球，如果今天進球的是其他球員，我依舊會為他們開心。」

目前效力西甲比利亞雷阿爾的切里謝夫，談到下一輪可能碰上西班牙時說：「如果你問我想不想在淘汰賽階段遇到西班牙，我會說接下來的對手沒有一個是好惹的，我只需要確保我們的國家能夠繼續贏球就夠了。」