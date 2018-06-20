波蘭首戰吞敗成魔咒 球迷自嘲：每次都只踢3場

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-06-20 09:15 用LINE傳送

波蘭首戰表現荒腔走版，輸球一點都不意外。 美聯社

波蘭 等了12年重回世界盃會內賽，沒想到首戰表現荒腔走版，在自扯後腿情況下1：2意外輸給塞內加爾 ，和德國成為小組賽首輪唯二吞敗的歐洲代表。

波蘭前鋒米立克（Arkadiusz Milik）坦承，「我們今天踢得糟透了，是很長一段時間來的最爛表現，塞內加爾建了一道牆，我們沒能跳過去。」

波蘭下一場將遇到首戰同樣吞敗的哥倫比亞，該役原本預計是小組第一爭奪戰，如今卻幾乎成了爭奪晉級資格的驟死賽，波蘭教頭納瓦卡（Adam Nawalka）表示，「我認為我們還有許多韌性和力氣，下一戰對哥倫比亞全力以赴。」

塞內加爾在睽違14年後再闖會內賽，立刻成為本屆第一支取勝的非洲隊伍，是名符其實的「黑馬」，總教練西塞（Aliou Cisse）就說，「我們試著掌控場上的戰術和情緒，這一勝意味我們以最佳姿態開局，我保證現在整個非洲都會力挺我們，我手機響不停，我們很驕傲能代表非洲。」

波蘭在2002年和2006年世界盃也是因為輸掉首戰而無緣16強，這次能不能甩開魔咒有待觀察，波蘭球迷似乎也習以為常，自嘲地說總是在世界盃只踢3場，第一戰亮相、第2戰全力一搏、第3戰為榮譽而戰。