俄羅斯兩戰狂進8球 晉級16強機會濃

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-20 04:31 用LINE傳送

俄羅斯切里謝夫攻破埃及球門，振臂歡呼。美聯社 2018世足 賽地主國俄羅斯 在小組賽首戰以5：0擊敗沙烏地阿拉伯後，今天的第二戰碰上埃及再度展現兇猛火力，在下半場先靠著埃及的烏龍球 先馳得點後，切里謝夫 （Denis Cheryshev）與久巴（Artem Dzyuba）在3分鐘內兩度進球，幫助俄羅斯以3：1拿下小組賽2連勝，晉級16強機會濃厚。

在開幕戰保住了地主國連21屆首戰「不敗傳說」後，俄羅斯下一個目標就是避免成為南非後首支無法晉級到16強賽的地主隊，這也讓今天出戰埃及的比賽變得格外關鍵。

不過比賽上半場兩隊卻是久攻不下，尤其是俄羅斯特別加強對有「埃及梅西 」之稱的薩拉赫（Mohamed Salah）的防守壓力，讓埃及始終無法組織有效攻勢。

但下半場開賽不到2分鐘卻風雲變色，俄羅斯戈洛文（Alexsandr Golovin）在禁區外射門被擋下後，佐布寧（Roman Zobnin）從後再補上一腳，埃及後衛法塔希（Ahmed Fathy）原準備用右腳將球清出禁區，但卻在重心不穩的情況下將球踢進自家球門，讓俄羅斯以烏龍球先馳得點。

這一球也打開了俄羅斯的進球大門，先是小組賽首戰梅開二度的切里謝夫在第59分鐘接獲隊友的助攻，於球門前無人防守的情況下起腳射門破網，相隔不到3分鐘，俄羅斯久巴也在接到隊友的長傳後，直接在禁區內輕易的突破埃及防線起腳射門，短短3分鐘內就拿下2球。

在俄羅斯取得3：0領先後，現場也下起傾盆大雨，落後的埃及雖然在第73分鐘時靠著薩拉赫的12碼球打破鴨蛋，但最終俄羅斯仍是以3：1拿下小組賽二連勝，只要明天烏拉圭再擊敗沙烏地阿拉伯，兩隊將能攜手晉級16強。

俄羅斯久巴（右）踢進球隊的第三球，教頭也對他致敬。 美聯社

【中央社俄羅斯聖彼得堡19日綜合外電報導】

俄羅斯今天下半場火力全開，3度射破埃及大門，終場以3比1拿下世界盃足球賽小組賽2連勝以及6分積分，幾乎篤定搶下16強門票。

俄羅斯14日開幕戰出戰沙烏地阿拉伯，已經展現旺盛攻擊火力，以5比0大勝沙國，延續地主國開幕戰不敗的紀錄。

效力英超利物浦的「埃及梅西」薩拉（MohamedSalah）在歐冠盃決賽左肩受傷後，今天首次歸隊。埃及在上一場15日的比賽直到最後關頭才失守，以0比1敗給烏拉圭。

時隔28年重返世足會內賽的「法老王」埃及在這場敗下陣後，本屆連吞2敗，幾已確定淘汰出局。

上半場兩隊都積極推進進攻，頻頻製造機會，埃及控球率54%，多於俄國的46%，不過埃及5次攻門沒有任何射正，俄羅斯則是8次射門，僅有一次射正。兩隊踢完45分鐘戰成0比0。

然而一到下半場，俄國火力大噴發，剛開賽兩分鐘，俄國中場佐布寧（Roman Zobnin）射門明顯偏差，埃及隊長法塔希（Ahmed Fathi）想大腳清出，卻不慎讓球打到他的右膝蓋，球改變方向後往球門右下角而去，這記烏龍球讓俄羅斯先馳得點。這是本屆比賽的第5顆烏龍球。

埃及急於反攻，後防馬上出現漏洞。第59分鐘，切里謝夫（Denis Cheryshev）接獲隊友費南德斯（MarioFernandes）從右路的傳中，門前起右腳破網，為俄國取得2比0領先。

埃及慌了手腳，3分鐘後再被攻陷城池。第62分鐘，俄國隊久巴（Artem Dzyuba）先以胸部停球，再以右腳勁射，俄羅斯把比數拉開到3比0。

埃及在第73分鐘經由影像助理裁判（VAR）技術，獲得12碼罰球機會，王牌射手薩拉穩穩罰進，這是埃及1990年之後在世足賽的首顆進球。

接下來兩隊無力再進球，俄國以3比1勝出。