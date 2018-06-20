眼鏡碎一地！ 波蘭自亂陣腳1：2輸塞內加爾

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-06-20 01:12 用LINE傳送

塞內加爾隊尼昂攻下球隊第二球。美聯社 繼哥倫比亞首戰意外輸給日本後，H組另外一支強權波蘭也爆出冷門，在攻守兩端皆崩盤的情況下以1：2輸球，讓塞內加爾成為本屆第一支贏球的非洲代表。

波蘭被塞內加爾速度衝得一團亂，多次發生傳球失誤和守備疏漏，在兵荒馬亂中，第38分鐘塞內加爾的射門，後衛希奧内克（Thiago Cionek）原本想清球，結果卻自擺烏龍，球碰到腳後折射入網。

塞內加爾出戰波蘭，塞內加爾率先進球，球員聚在一起慶祝。 美聯社

波蘭上半場僅2次射門，而且沒有射正，直到第50分鐘，主將萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）的自由球直接攻門，才第一次挑戰門框，所花的時間是今年世界盃首輪裡第2久，只比奈及利亞的59分鐘快。

塞內加爾的2個進球都來自波蘭贈送，下半場第60分鐘，克里喬維亞（Grzegorz Krychowiak）大腳將球回傳，卻沒注意到塞內加爾後衛尼昂（Mbaye Niang）剛在場邊完成治療，獲得裁判示意進場，尼昂一回到戰局見球不可失，迎上前爭搶，將門將吸引出來後，輕輕鬆鬆射進空門。

克里喬維亞雖然在第86分鐘將功折罪，將開出的角球頭錘頂進，無奈波蘭開胡為時已晚，睽違12年後的世界盃首戰，竟首度敗給非洲隊伍。

波蘭克里喬維亞（左）頭錘進球，為球隊扳回一分。美聯社

加上稍早日本也以2：1擊敗哥倫比亞演出大驚奇，H組目前情勢大亂，由賽前不被看好的日本和塞內加爾暫以3分積分領先，浪費絕佳籤運的波蘭則和哥倫比亞掛蛋墊底。

【中央社莫斯科19日綜合外電報導】

繼前一場日本力克哥倫比亞後，世界盃足球賽再爆冷門，世界排名第8的波蘭今天以1比2敗給排名第27的塞內加爾，在H組小組賽首場吞敗。

闊別12年後，「白鷹軍團」波蘭重返世足會內賽。隊史最輝煌成績是1974及1982年的季軍。

塞內加爾則是隊史第2次挺進世足會內賽，上一次是2002年日韓世界盃，當年首次踢進會內賽的「特蘭加雄獅」（Lions of Teranga）意外成為黑馬，先在小組賽開幕戰1比0爆冷擊敗前一屆冠軍法國，並闖進8強，搶4強門票時才敗給另一匹黑馬土耳其。塞內加爾是繼1990喀麥隆後，第2支首度參賽就踢進8強的傳奇球隊。

塞內加爾拿下這一勝後，在H組與「藍武士」日本同以1勝0敗、積分3分並列領先。