哥倫比亞開賽就10打11吃到苦頭 日本大爆冷勝出

聯合報 記者曾思儒╱即時報導 2018-06-19 22:01 用LINE傳送

大迫勇也(右)下半場進球。 路透 日本隊在俄羅斯世足首度亮相就演出驚奇，明星中場香川真司就在開賽第6分鐘以12碼罰球助隊破網，哥倫比亞雖在39分鐘靠昆特羅（Juan Fernando Quintero）進球追平，但大迫勇也第73分鐘頭錘進球，助隊以2：1氣走世界排名16的哥倫比亞，賽後也獲得單場最佳球員。

最後登場的H組賽事由日本和哥倫比亞之戰先登場，上屆世足賽金靴獎「J羅」羅德里格斯（James Rodriguez）因左小腿傷勢出賽成疑，賽前也一度傳出本戰缺席，但下半場仍替補上場，在59分鐘換下上半場建功的昆特羅。

兩隊4年前的巴西世足賽也曾碰頭，由哥倫比亞寫下4：1大勝，但今天碰頭，只開賽3分鐘，哥倫比亞中場桑契斯（Carlos Sanchez）就因禁區內用右手碰球犯規，吞下紅牌出場，也成為本屆首位領到紅牌的球員。

香川真司把握機會，開賽第6分鐘12碼罰球破網，成為本屆賽事第2快進球，目前的最快進球則是葡萄牙名將「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）16日對西班牙之戰，第4分鐘就以12碼罰球破網。

只剩10人的哥倫比亞39分鐘還以顏色，昆特羅開出的自由球騙過日本人牆，貼地滾動直奔球門，日本門將川島永嗣雖雙手抱住球，但球已通過球門線，也讓哥倫比亞上半場結束前將戰局扳平。

28歲的大迫勇也成日本隊下半場功臣，他5年前入選國家隊，生涯首度在世足賽進球就是超前球，他把握住隊友角球機會，在73分鐘頭錘重柱破網，率世界排名61的日本爆冷擊敗哥倫比亞。