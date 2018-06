哥倫比亞禁區吞紅牌 日本12碼罰進領先

日本香川真司。 新華社 哥倫比亞在世足賽H組首戰日本,隊上看板球星「J羅」羅德里格斯(James Rodriguez)因為左小腿傷勢確定無法先發;這對日本當然是大利多,但是否有機會報仇,完成扳倒哥倫比亞的目標,仍值得觀察。

這場比賽開賽僅6分鐘,哥倫比亞因在禁區犯規,被得到紅牌,日本香川真司罰進12碼球,以1:0領先。但在第39分鐘,哥倫比亞踢進一球追平比數。

羅德里格斯昨天未參加球隊練球,哥倫比亞總教練佩克曼(Jose Pekerman)表示,今天對日本之戰是否派他上陣,要看隊醫如何評估,最後還是決定讓這位4年前世足賽「金靴獎」得主休息。

哥倫比亞在2014年世足賽首次對決日本,分組賽以4:1輕鬆過關,羅德里格斯也踢進1球;哥倫比亞3連勝闖進16強後,又以2:0淘汰烏拉圭,直到8強賽1:2不敵巴西,寫下隊史在世足賽最佳紀錄,羅德里格斯一共踢進6球,奪下金靴獎。

不過,由於哥倫比亞戰情吃緊,下半場第58分鐘,J羅替補上場。

J羅確定不上場。 歐新社

LINEUPS!



James Rodriguez is NOT fit enough to make the starting XI for #COL. #COLJPN pic.twitter.com/67aGErPUv6