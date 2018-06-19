哥倫比亞禁區吞紅牌 日本12碼罰進領先

聯合報 記者藍宗標╱即時報導 2018-06-19 19:52 用LINE傳送

日本香川真司。 新華社 哥倫比亞在世足賽H組首戰日本，隊上看板球星「J羅」羅德里格斯（James Rodriguez）因為左小腿傷勢確定無法先發；這對日本當然是大利多，但是否有機會報仇，完成扳倒哥倫比亞的目標，仍值得觀察。

這場比賽開賽僅6分鐘，哥倫比亞因在禁區犯規，被得到紅牌，日本香川真司罰進12碼球，以1:0領先。但在第39分鐘，哥倫比亞踢進一球追平比數。

羅德里格斯昨天未參加球隊練球，哥倫比亞總教練佩克曼（Jose Pekerman）表示，今天對日本之戰是否派他上陣，要看隊醫如何評估，最後還是決定讓這位4年前世足賽「金靴獎」得主休息。

哥倫比亞在2014年世足賽首次對決日本，分組賽以4：1輕鬆過關，羅德里格斯也踢進1球；哥倫比亞3連勝闖進16強後，又以2：0淘汰烏拉圭，直到8強賽1：2不敵巴西，寫下隊史在世足賽最佳紀錄，羅德里格斯一共踢進6球，奪下金靴獎。

不過，由於哥倫比亞戰情吃緊，下半場第58分鐘，J羅替補上場。

J羅確定不上場。 歐新社