「太極虎」真身 終究是隻貓…

聯合報 記者藍宗標／綜合報導 2018-06-18 23:58 用LINE傳送

格蘭奎費斯特在經過VAR輔助判決後，於下半場第65分鐘主罰12碼罰球進網。（美聯社）

南韓第十次晉級世足 賽，次數居亞洲球隊之首，但本屆賽事在Ｆ組被評為整體實力最弱，就連總教練申台龍也不否認；南韓民眾期待昨天首戰扳倒「北歐黑馬」瑞典 的戲碼並未上演，「太極虎」晉級十六強之路相當艱困。

南韓從二○○二年世足賽起，連四屆首戰保持不敗紀錄，拚出三勝一和，儘管國人不太看好今年情勢，對世足賽的熱度出現落差，仍期待昨天對瑞典之戰踢出奇蹟，但殘酷的事實擺在眼前，接下來對決墨西哥 、德國恐怕更難過關。

昨天賽前五小時，首爾市政府前廣場、光化門廣場開始湧進球迷，透過五百吋大螢幕觀戰，釜山、大邱、大田等地也有大批人潮，官方統計全國廿七處共有十萬人湧上街頭，一起為國家隊集氣，可惜申台龍「實力不如對方，也要想辦法帶走勝利」的宣言依然破滅。

南韓在世足賽熱身賽和玻利維亞○比○踢和、○比二不敵塞內加爾，前鋒金信煜甚至送給塞隊一記烏龍球，申台龍一度對移地訓練成果打了九十分，但和瑞典真槍實彈對決，根本討不到便宜。

南韓一九五四年首次踢進世足賽，從八六年起連續九屆晉級，二○○二年以地主國身分踢進四強，一○年也闖進十六強，這次參賽世界排名五十七，在卅二強只贏日本、沙烏地阿拉伯、俄羅斯。南韓民調逾半認為無緣重返十六強。