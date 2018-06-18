巴西遭瑞士追平 世足首戰1比1言和

中央社 頓河畔羅斯托夫17日綜合外電報導 2018-06-18 04:43 用LINE傳送

備受矚目的「森巴軍團」巴西今天在世界盃足球賽初登場，儘管攻勢頻頻且先馳得點，無奈下半場開賽之初後防放鬆，遭瑞士扳回一球，終場兩隊以1比1踢成平手。

兩隊之前曾在1950年巴西世界盃交手過一次，當時也是以平局作收，比數為2比2。

包括本屆在內，瑞士已連5屆世足賽首戰不敗。瑞士曾於2010年第一場比賽爆冷踢倒「無敵艦隊」西班牙，2014年則是擒服厄瓜多。

雙方上半場控球時間各半，不過巴西攻勢較為凌厲，開賽第20分鐘，巴西從左路發動進攻，中場庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）禁區外18碼處右腳勁射，球直往瑞士球門右上角奔去破網，森巴軍團取得1比0領先。 庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）。 路透

巴西原本有拉開差距的機會，中場保林尼歐（Paulinho）第11分鐘門前左腳起腳，掠過右門柱出界，錯失先攻下城池的機會；上半場兩分鐘補時階段，巴西後衛奇亞哥‧席瓦（Thiago Silva）門前一記頭球稍微偏高，球越過橫樑而去。

瑞士刻意放慢節奏，試圖以高壓防守阻擋巴西快速推進的攻勢，不過森巴軍團憑藉更勝一籌的個人技術頻頻攻門。 蘇巴（Steven Zuber）。 新華社

巴西下半場開賽之初防守鬆散，付出代價，第50分鐘，瑞士反擊成功，中場蘇巴（Steven Zuber）接獲隊友沙基里（Xherdan Shaqiri）右邊底線開出的角球，直接將球頂入巴西大門內，以1比1扳平比數。

巴西救世主內馬爾（Neymar）本場屢遭拉扯、犯規，顯然成為瑞士防守重點，並無太多攻門表現。