敗給墨西哥 德總教頭：我們踢得糟透了

中央社 莫斯科17日綜合外電報導 2018-06-18 04:03 用LINE傳送

德國隊總教練勒夫。 歐新社 德國隊今天在世界盃小組賽以0比1爆冷敗給墨西哥隊，德國隊總教練勒夫（Joachim Loew）賽後毫不掩飾地表示：「我們踢得糟透了。」

勒夫指出：「上半場我們踢得很糟，日平的打法施展不開，我們的進攻和傳球都無法產生預期的效果。下半場我們搶攻，但墨西哥隊後撤固守後防。」

他並說：「我們有好幾次射門機會，但似乎球運不佳，就是攻不進。賽末，我們有時不夠冷靜。」

德國隊後衛胡梅爾斯（Mats Hummels）表示，德國隊近來幾場比賽防守的問題明顯可見，敗給墨西哥隊並不意外。

胡梅爾斯說：「墨西哥隊勝出是他們應得的，並非僥倖獲勝。我們在後防的掩護上經常做得不夠好，許多次只有博阿騰（Jerome Boateng）和我本人。」

他指出：「我們在數天前（熱身賽）就被警告了。我們今天的表現，和我們與沙烏地阿拉伯的熱身賽（德國2比1獲勝）沒有兩樣，只是今天對手比較強。」

德國隊中場克羅斯（Toni Kroos） 坦承，目前情勢險峻。他說：「我們現在面臨強大壓力，我們必須贏得接下來的兩場小組賽拿下積分6分。」

他表示：「我們踢得不好。整體而言，我們有機會，但是就是無法攻門成功。我們在前線經常太容易就失去球權。墨西哥隊在前線經常有2至3人，我們無法有效攔阻他們。」