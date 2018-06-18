自由球飛過人牆…塞國E組搶頭香

聯合報 記者曾思儒／綜合外電報導 2018-06-18 00:05 用LINE傳送

塞爾維亞隊長克拉羅夫（左）起腳的自由球躍過哥斯大黎加人牆，讓塞爾維亞收下相隔八年的世足賽勝利。（法新社）

第五十六分鐘，塞爾維亞隊長克拉羅夫起腳的自由球躍過哥斯大黎加人牆，這記廿五碼勁射讓塞爾維亞收下相隔八年的世足賽勝利，在Ｅ組首戰以一比○擊退上屆大驚奇哥斯大黎加。

卅二歲的克拉羅夫從二○○六年就披上國家青年隊戰袍，○八年加入成人國家隊陣容，昨天的進球已是他生涯第十一次為塞爾維亞建功；這記進球也讓克拉羅夫加入地主戈洛文和葡萄牙當家球星Ｃ羅納度行列，成為今年俄羅斯世足賽第三位直接自由球破門的球員。

四年前的巴西世足賽，整屆賽事也只出現三次直接自由球破網，俄羅斯世足賽開踢不到五天就已追平上屆。

塞爾維亞教頭克拉史塔切克賽前就已定義，這場比賽將是國家隊長時間來最重要的一役，攸關今年能走到哪一步以及接續出戰瑞士的戰略；昨天奪勝為相隔八年重返足壇最大舞台開出紅盤，也離南斯拉夫解體後首度從分組出線的球隊目標更進一步。

哥斯大黎加四年前在英格蘭、義大利和烏拉圭等強隊環伺的「死亡之組」出線，一路到八強才被荷蘭終結，今年在新教頭拉米瑞茲領軍下期待開創新頁，無奈出師不利。

拉米瑞茲是哥斯大黎加一九九○年義大利世足賽的成員，也是隊史首位執掌國家隊兵符出征世足賽的本土教頭，昨天哥斯大黎加雖展現拉米瑞茲擅長的防守風格，塞爾維亞上半場雖握有超過六成的控球時間，但三次射門次數反而不及哥斯大黎加的五次，不過兩隊合計三次射正也都沒能破網；下半場哥斯大黎加門將納瓦斯再上演救球美技，但防線卻在五十六分鐘遭克拉羅夫撕裂，他禁區外的左腳勁射直接破網，也成為整場比賽唯一進球。